Главное суперлуние 2025 года: когда Луна приблизится к Земле на рекордное расстояние

В ночь на 6 ноября можно будет увидеть самую большую полную Луну 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 ноября, заявили ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН:

"Сегодня произойдет самое главное суперлуние года. Полная Луна будет находиться на минимальном за весь год расстоянии от Земли, составляющем около 357 тыс. км. Второе по яркости небесное тело сможет наблюдаться на небе всю ночь, взойдя на северо-востоке примерно в момент захода Солнца (в точке неба, противоположной точке захода Солнца) и уйдя за горизонт только утром на северо-западе (опять же в точке, противоположной той, где в данный момент будет восходить Солнце). Максимальной высоты над горизонтом Луна достигнет около часа ночи по местному времени (около 03:00 по времени Астаны. – Прим. ред.)".

Но, как отметили ученые, ждать так долго необязательно.

"Небесное тело будет отлично видно уже начиная с 18:20 (с 20:20 по времени Астаны. – Прим. ред.). Снимки, полученные в это время, могут быть даже более красивыми, так как Луна в этот момент находится еще низко над горизонтом, и в кадр попадают также элементы ландшафта". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

По данным ученых, всего в текущем году – три суперлуния, первое из которых было 7 октября, а третье будет 4 декабря.

"Из них декабрьское будет очень похоже на сегодняшнее по размеру Луны, но все же чуть-чуть меньше. Так что, если сегодня небо затянуто тучами, можно надеяться, что природа через месяц даст второй шанс. Но если небо чистое, то, строго говоря, чисто математически самая большая полная Луна в году – это сегодняшняя". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

