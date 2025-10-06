#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

На секретном полигоне засекли неизвестный стелс-объект

Полигон, самолет, фото, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 04:59 Фото: Uncanny Expeditions
На испытательном комплексе Helendale RCS Range в пустыне Мохаве (Калифорния) очевидцы зафиксировали загадочный объект, проходящий испытания на радиолокационную заметность, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Сети, видна темная ромбовидная конструкция, закрепленная на подвижном пилоне. Во время тестов установка медленно перемещается, а на верхней части объекта различима зона с характерным синеватым оттенком – возможно, это элемент радиопоглощающего покрытия.

По очертаниям неизвестный аппарат напоминает планер построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" или по схеме "смешанное крыло", характерных для стелс-самолетов. Однако его пропорции и детали не совпадают ни с одной из известных моделей. Некоторые энтузиасты сравнивают объект с экспериментальным Boeing Bird of Prey, другие – с фрагментом фюзеляжа F-35, установленным вверх ногами.

Полигон Helendale принадлежит подразделению по перспективным разработкам Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и служит для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) – ключевого параметра малозаметности. Здесь инженеры Lockheed Martin изучают, как различные формы и покрытия взаимодействуют с радиоволнами, чтобы уменьшить заметность летательных аппаратов для радаров.

С большой вероятностью на кадрах запечатлен не действующий самолет, а радиолокационный макет или образец нового покрытия. Дополнительный интерес вызвал факт, что над полигоном в тот же день заметили боевой беспилотник MQ-9 Reaper.

Ранее в США представили аппарат, способный доставить груз в любую точку мира из космоса за час.

Аксинья Титова
