На секретном полигоне засекли неизвестный стелс-объект

На испытательном комплексе Helendale RCS Range в пустыне Мохаве (Калифорния) очевидцы зафиксировали загадочный объект, проходящий испытания на радиолокационную заметность, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, опубликованных в Сети, видна темная ромбовидная конструкция, закрепленная на подвижном пилоне. Во время тестов установка медленно перемещается, а на верхней части объекта различима зона с характерным синеватым оттенком – возможно, это элемент радиопоглощающего покрытия.

По очертаниям неизвестный аппарат напоминает планер построенный по аэродинамической схеме "летающее крыло" или по схеме "смешанное крыло", характерных для стелс-самолетов. Однако его пропорции и детали не совпадают ни с одной из известных моделей. Некоторые энтузиасты сравнивают объект с экспериментальным Boeing Bird of Prey, другие – с фрагментом фюзеляжа F-35, установленным вверх ногами.

An unidentified aircraft is undergoing testing at Lockheed Martin’s Helendale Radar Cross Section (RCS) Test Range in Southern California. pic.twitter.com/YiTCj7gEtz — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) October 3, 2025

Полигон Helendale принадлежит подразделению по перспективным разработкам Skunk Works американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и служит для измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) – ключевого параметра малозаметности. Здесь инженеры Lockheed Martin изучают, как различные формы и покрытия взаимодействуют с радиоволнами, чтобы уменьшить заметность летательных аппаратов для радаров.

С большой вероятностью на кадрах запечатлен не действующий самолет, а радиолокационный макет или образец нового покрытия. Дополнительный интерес вызвал факт, что над полигоном в тот же день заметили боевой беспилотник MQ-9 Reaper.

Ранее в США представили аппарат, способный доставить груз в любую точку мира из космоса за час.