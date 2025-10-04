Ученые обнаружили "сенсацию" в Красном море

Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) доказали, что около 6,2 млн лет назад Красное море полностью высохло, а затем внезапно наполнилось водой из Индийского океана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Phys, результаты исследования позволили точно определить время драматического события, изменившего Красное море. Используя сейсмическую визуализацию, данные о микроокаменелостях и методы геохимического датирования, исследователи показали, что масштабные изменения произошли примерно за 100 тыс. лет – мгновение ока для масштабного геологического события.

Изначально Красное море было соединено с севера со Средиземным морем через мелководный порог. Эта связь была разорвана, и Красное море превратилось в бесплодную соляную пустыню. На юге Красного моря, недалеко от островов Ханиш, вулканический хребет отделял море от Индийского океана.

Однако около 6,2 млн лет назад вода из Индийского океана хлынула через этот барьер, вызвав катастрофическое наводнение. Поток прорезал подводный каньон длиной 320 км, который до сих пор виден на морском дне. Наводнение быстро заполнило котловину, затопив солончаки и восстановив нормальные условия морской среды менее чем за 100 тыс. лет.

Это событие произошло почти за миллион лет до того, как Средиземное море было заполнено знаменитым Занклским потопом, что дало Красному морю уникальную историю возрождения.

Издание отметило, что само Красное море образовалось в результате разделения Аравийской и Африканской плит, начавшегося 30 млн лет назад. Изначально море представляло собой узкую рифтовую долину, заполненную озерами, а затем, когда 23 млн лет назад оно было затоплено Средиземным морем, превратилось в широкий залив.

Первоначально морская жизнь здесь процветала, о чем свидетельствуют ископаемые рифы вдоль северного побережья в районе Дубы и Умлуджа.

Однако испарение и плохая циркуляция морской воды привели к повышению солености, что привело к вымиранию морской жизни в период от 15 до 6 млн лет назад. Кроме того, котловина была заполнена слоями соли и гипса. Это привело к полному высыханию Красного моря. Катастрофическое наводнение из Индийского океана восстановило морскую жизнь в Красном море, которая сохраняется в коралловых рифах до сих пор.

