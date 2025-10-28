#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

"Симуляции супербури": астрофизики научились вызывать "гнев Солнца"

Фото: Telegram/lpixras
Европейское космическое агентство (ESA) провело самые суровые из когда-либо смоделированных учений по космической погоде – сценарий был столь разрушителен, что в ходе испытаний все космические аппараты получили повреждения, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Space, учения прошли в центре управления миссиями ESA в Дармштадте (Германия) и призваны проверить, как спутники и наземные команды справятся с последствиями солнечного катаклизма, сопоставимого с событием Каррингтона 1859 года – мощнейшей за всю историю наблюдений геомагнитной бурей, способной вызвать катастрофические сбои в работе электроники.

Моделирование призвано проверить готовность систем и персонала к космической стихии перед предстоящим запуском миссии Sentinel-1D, запланированным на ноябрь.

"Если подобное случится в реальности, хороших решений не будет. Задача – лишь защитить спутник и минимизировать ущерб", – отметил заместитель руководителя операций по аппарату Sentinel-1D Томас Ормстон.

По сценарию, Солнце нанесло тройной удар. Сначала произошла мощная вспышка класса X, излучение которой достигло Земли через восемь минут, вызвав перебои в связи, радарах и системах слежения. Затем на орбитальные аппараты обрушился поток заряженных частиц – протонов, электронов и альфа-частиц – вызывая сбои в данных, ложные сигналы и риск повреждения оборудования.

А спустя около 15 часов в магнитное поле Земли ударила массивная корональная выбросная масса. Атмосфера планеты разбухла, увеличив аэродинамическое сопротивление спутников до 400%, из-за чего их орбиты начали смещаться, возрос риск столкновений и снизился срок службы аппаратов.

На Земле та же буря могла бы вызвать перегрузку электросетей. Операторы ESA в ходе симуляции должны были принимать решения в реальном времени, чтобы понять, как действовать при подобных обстоятельствах.

Ученые ESA предупреждают: вопрос не в том, произойдет ли это, а в том – когда. Чтобы подготовиться, агентство расширяет сеть мониторинга и готовит к 2031 году миссию Vigil – новый спутник, который будет размещен в точке Лагранжа L5 системы Солнце-Земля.

Он должен обеспечивать раннее предупреждение о солнечных выбросах, чтобы спутники и наземная инфраструктура могли своевременно принять меры и восстановиться после удара.

Ранее ученые выяснили, как майя веками предсказывали солнечные затмения.

Аксинья Титова
