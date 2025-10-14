Популярное растительное средство оказалось эффективным против выпадения волос

Ученые не останавливаются на уже имеющихся способах борьбы с облысением и ищут новые пути сделать густую шевелюру не мечтой, а реальностью. Исследователи тайваньской компании тоже задались такой целью и разработали сыворотку, показавшую хороший результат, сообщает Zakon.kz.

Средство для местного применения на основе растительных экстрактов и стимулирующих клетки белков привело к видимому улучшению густоты волос по сравнению с плацебо менее чем за два месяца.

Андрогенетическая алопеция (облысение по мужскому типу) в той или иной степени затрагивает до половины мужчин и 40% женщин в зрелом возрасте. Широко известные препараты финастерид и миноксидил могут быть эффективны, но это зависит от ряда факторов, включая генетику и степень потери волос, пишет "Наука".

В тайваньской компании Schweitzer Biotech Company разработали сыворотку с кофеином (распространенный ингредиент в шампунях против выпадения волос) и двумя стимулирующими рост клеток белками: инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1) и фактор роста фибробластов-7 (FGF-7). Кроме того, туда добавили экстракт центеллы азиатской Centella asiatica, которая, похоже, оказалась главным компонентом новой сыворотки.

Чтобы проверить ее эффективность, привлекли 60 взрослых в возрасте от 18 до 60 лет, у которых не обязательно было значительное выпадение волос. Их разделили на пять групп: первая получала плацебо-сыворотку без активных ингредиентов, вторая – базовый состав с 0,1% кофеина и увлажняющим витамином B5. Остальные группы получали эту базовую формулу, но третья группа – также с IGF-1 и FGF-7, а четвертая – с экстрактами C. asiatica, пятая – со всеми этими компонентами. Результаты испытаний опубликованы на medRxiv.

Все участники наносили 1 миллилитр сыворотки на всю кожу головы каждый вечер в течение 56 дней. По большинству измеряемых параметров: густота волос, толщина волосяного стержня и уменьшение выпадения волос наблюдалось улучшение от первой группы к пятой. Больше всего, почти на 25%, густота волос улучшилась в пятой группе – почти вдвое сильнее по сравнению с группой плацебо.

Поэтому исследователи склонны к выводу, что экстракт C. asiatica может укреплять корни волос или улучшать кровоток вокруг фолликулов.

"Это растение традиционно использовалось для борьбы с признаками старения, восстановления и снятия воспалений. Так что его можно назвать своего рода чудо-растением. У других компонентов более солидная доказательная база: например, долго действующий IGF-1 и FGF-7 – известно, что они влияют на цикл роста волос", – отметил дерматолог Христос Циоциос из Королевского колледжа Лондона.

И он, и авторы предупреждают: исследование пока совсем маленькое, и прежде чем средства на основе этой формулы появятся в продаже, предстоит долгий и сложный путь.

"Это не значит, что такая сыворотка не интересна для изучения, но очевидно, что нужны дальнейшие исследования. Чем лучше мы понимаем молекулярные механизмы, лежащие в основе выпадения волос в целом и биологии волос, тем ближе мы к радикальным методам лечения", – заключил Циоциос.

Центелла азиатская широко используется в медицине и косметике благодаря своим целебным свойствам. Она помогает восстанавливать поврежденные ткани, ускорять заживление ран, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие на кожу. Центелла улучшает кровообращение, укрепляет стенки сосудов и поддерживает работу нервной системы. Ее часто можно встретить в составе косметических средств.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Исследователи из Австралии и Китая ранее заявили, что им удалось найти способ повысить усвояемость препарата от алопеции миноксидила с помощью стевиозида.