Наука и технологии

Космические объекты с опасной частотой стали падать на Землю

Лтетающий аппарат, космос, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 06:59 Фото: freepik
Срок службы спутников Starlink составляет около пяти лет, и они специально спроектированы так, чтобы полностью сгореть в атмосфере Земли, прежде чем достичь Земли, сообщает Zakon.kz.

По данным NewsNation, ежедневно на Землю падает до четырех спутников из гигантской спутниковой группировки Starlink бизнесмена Илона Маска.

Джонатан Макдауэлл, астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США, зафиксировал в среднем от одного до двух спутников Starlink, сходивших с орбиты в 2025 году. Ожидается, что эта цифра увеличится примерно до пяти в день, поскольку SpaceX продолжает расширять свою космическую интернет-группировку.

В последние недели в социальных сетях появлялись видеоролики с падением спутников Starlink на Землю, что вызвало опасения, что они могут представлять опасность для людей на Земле. В настоящее время на низкой околоземной орбите отслеживается около 20 тысяч объектов, включая 12 тысяч работающих спутников, 8 500 из которых – спутники Starlink.

Доктор Макдауэлл предупредил, что другие объекты, возвращающиеся в атмосферу, могут представлять серьезную угрозу, поскольку операторы их не контролируют.

Ранее ученые назвали самые опасные фрагменты космического мусора.

Аксинья Титова
