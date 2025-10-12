#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
539.06
623.75
6.63
События

На Солнце появился протуберанец "неадекватного размера"

Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 16:37 Фото: pixabay
Ученые заявили о том, что на северо-востоке Солнца появился огромный протуберанец, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец. Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на 3-4 дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами", – написали ученые 12 октября 2025 года.

Также в лаборатории опубликовали кадры, где зафиксирован протуберанец.

В августе 2025 года от Солнца оторвался гигантский протуберанец больше самой звезды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
На Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев
21:25, 12 августа 2025
На Солнце возобновились выбросы гигантских протуберанцев
От Солнца оторвался гигантский протуберанец больше самой звезды: что "светит" Земле
14:58, 20 августа 2025
От Солнца оторвался гигантский протуберанец больше самой звезды: что "светит" Земле
На Солнце появился "динозавр": как это выглядит
13:47, 30 января 2025
На Солнце появился "динозавр": как это выглядит
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: