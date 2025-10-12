На Солнце появился протуберанец "неадекватного размера"

Ученые заявили о том, что на северо-востоке Солнца появился огромный протуберанец, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"На северо-востоке Солнца между тем сформировался какой-то совершенно неадекватного размера протуберанец. Судя по всему, Солнце пытается его выбросить в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90 процентов сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, выбросит целиком. Наши очередные соболезнования планете Меркурий, хотя если эта штука зацепится и удержится на Солнце еще на 3-4 дня, то смеяться остальные планеты будут уже над нами", – написали ученые 12 октября 2025 года.

Также в лаборатории опубликовали кадры, где зафиксирован протуберанец.

В августе 2025 года от Солнца оторвался гигантский протуберанец больше самой звезды.