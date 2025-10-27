Ученые из Тайваня выяснили, что может помочь предотвратить выпадение волос
Фото: pixabay
Тайваньские специалисты определили, что жирные кислоты способны пробудить "спящие" волосяные фолликулы и запустить рост волос. Ученые называют открытие примером "метаболического общения" между жировыми и стволовыми клетками, сообщает Zakon.kz.
Исследователи заметили, что при легком раздражении кожи жировые клетки начинают расщеплять запасы жира и выделяют мононенасыщенные жирные кислоты, главным образом олеиновую, пишет журнал Cell Metabolism.
Эти вещества поглощаются стволовыми клетками волосяных фолликулов – клетками, из которых формируются новые ткани, – и активируют их. Ученые объясняют, что в этот момент включаются митохондрии – крошечные структуры внутри клеток, отвечающие за выработку энергии. Усиление их работы запускает сигналы, которые побуждают фолликулы снова расти.
"В опытах на мышах простое нанесение жирных кислот на кожу привело к появлению новых волос уже через 10–20 дней. Когда же исследователи блокировали процесс расщепления жиров, рост прекращался, что подтвердило ключевую роль этого механизма", – рассказали ученые.
