В Турции представили морской дрон-убийцу с эффектом экраноплана

Турецкая компания Solid Aero показала морской воздушный аппарат в виде беспилотного дрона-камикадзе под названием TALAY. Он способен уничтожать цели, двигаясь низко над водой, сообщает Zakon.kz.

По информации Interesting Engineering, беспилотник TALAY может тихо и незаметно лететь на высоте трех метров над уровнем моря, используя технологию экраноплана. Аппарат оснащен складными крыльями и способен нести до 30 килограммов полезной нагрузки, развивая скорость до 200 километров в час.

Новый дрон TALAY можно будет использовать для патрулирования, разведки, нанесения ударов или перевозки грузов, а рой таких аппаратов может стать реальной угрозой для больших кораблей.

