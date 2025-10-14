#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые нашли отправителя загадочного сигнала из космоса

Космос, звезды, свет, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 02:59 Фото: pixabay
Астрономы НАСА в течение последних 3 лет фиксировали один и тот же мигающий сигнал из космоса с одинаковым интервалом в 44 минуты, и долгое время разгадывали эту тайну, сообщает Zakon.kz.

Как пишет eldiario24.com, им наконец удалось вычислить, кто же был таинственным "отправителем".

Астрономы использовали австралийский телескоп Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) и рентгеновскую обсерваторию NASA Chandra, чтобы вычислить источник сигнала, который получил название ASKAP J1832-0911. Он определялся как долгопериодический радиопереходной источник, LPT.

LPT являются редкими по своей природе, поскольку они посылают большие лучи радиоволн, действуя как космические маяки. На данный момент астрономы обнаружили только 10 типов, и наиболее популярными из них являются пульсары. Однако в отличие от пульсаров, периодические сигналы ASKAP JJ1832-0911 появляются с задержкой через постоянный промежуток времени.

Некоторые ученые высказали предположение, что ASKAP J1832-0911 может быть магнетаром; обычно они наблюдаются в ядре мертвой звезды с необычайными магнитными полями. Другие считают, что это пара двойных намагниченных белых карликов.

В свою очередь астрономы из Университета Кертина в Перте, Австралия, считают, что это открытие является началом новой физики или космической эволюции.

Ранее в космосе был обнаружен загадочный сгусток массы.

Аксинья Титова
