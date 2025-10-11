#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

В космосе обнаружен загадочный сгусток массы

Материи, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 08:55 Фото: University of Leicester
Ученые из Института астрофизики Макса Планка с помощью международной сети радиотелескопов впервые зафиксировали след "темного объекта" – массивного скопления материи, не излучающего свет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Nature Astronomy, он расположен примерно в 10 миллиардах световых лет от Земли. Этот объект, масса которого примерно в миллион раз превышает массу Солнца, оказался настолько далеким, что существовал, когда Вселенной было всего 6,5 миллиарда лет.

Он стал самым маломассивным объектом, обнаруженным с помощью метода гравитационного линзирования, причем чувствительность измерений превысила прежние рекорды примерно в 100 раз.

"Охота за невидимыми объектами, не излучающими свет, очевидно, непростая задача. Поскольку мы не можем увидеть их напрямую, мы используем далекие галактики как фон, чтобы разглядеть гравитационные отпечатки темной материи", – рассказал Девон Пауэлл, ведущий автор исследования.

Чтобы добиться столь высокой точности, команда объединила данные крупнейших радиотелескопов мира – Green Bank Telescope, Very Long Baseline Array и Европейской сети интерферометрии сверхдлинной базы. Эти наблюдения были обработаны в Нидерландах на базе Joint Institute for VLBI ERIC, где данные соединили в единый "сверхтелескоп" размером с Землю.

На радиоснимках виден своеобразный "пережим" светящейся дуги, где гравитация темного объекта искажает изображение. Само скопление остается полностью невидимым — ни в оптическом, ни в инфракрасном, ни в радиодиапазоне не зафиксировано никакого излучения.

Для анализа данных ученым пришлось создать новые алгоритмы моделирования, требующие вычислительных мощностей суперкомпьютеров.

Результаты согласуются с основными предсказаниями "холодной темной материи" (cold dark matter theory) – ведущей модели, описывающей формирование галактик. Согласно ей, каждая галактика, включая Млечный Путь, должна быть пронизана множеством подобных темных сгустков.

Ранее ученые раскрыли неожиданную тайну из глубин Тихого океана.

Аксинья Титова
