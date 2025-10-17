#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Солнце повернулось к Земле огромной корональной дырой: удара не миновать

корональная дыра на Солнце, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:06 Фото: xras.ru
К Земле возвращается существующая на Солнце уже четыре месяца корональная дыра, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 17 октября в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, средних размеров корональная дыра на Солнце значительно выросла и, судя по всему, усложнит геомагнитную обстановку на этих выходных, 18-19 октября.

"Корональные дыры – одни из самых долгоживущих объектов на Солнце. Так как Солнце при наблюдении с Земли совершает полный оборот вокруг оси примерно за 27 суток, то образующиеся на нем корональные дыры с таким же шагом, примерно равным месяц, возвращаются к Земле. Изучение архивных снимков показывает, что признаки образования дыры здесь наблюдались еще летом, в июле и августе. В сентябре при прохождении по диску дыра уже имела вполне приличную площадь, но располагалась сильно выше экватора, и поток плазмы из нее прошел выше Земли. На этот раз дыра сильно расширилась вниз, и планету теперь впервые заденет", – объяснили ученые.

солнце, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 16:06

Фото: xras.ru

В лаборатории считают, что у тех, кто рассматривает геомагнитную активность как фактор метеочувствительности, пока нет особого повода для беспокойства – дыра имеет небольшой размер, и влияние ожидается слабым.

При этом эксперты отметили, что всю неделю эта дыра рассматривалась как второстепенный объект на фоне разыгравшейся вспышечной активности Солнца.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
