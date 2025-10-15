#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
538.63
622.23
6.71
Наука и технологии

На Земле расширяется таинственная Южно-Атлантическая аномалия

Планета, космос, аномалия, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 06:41 Фото: pixabay
Европейское космическое агентство сообщило о значительном увеличении области слабого магнитного поля Земли, известной как Южно-Атлантическая аномалия, сообщает Zakon.kz.

По данным ТАСС, с 2014 года эта зона расширилась на территорию, сопоставимую по площади почти с половиной континентальной Европы.

Ученые отмечают, что аномалия растет неравномерно, смещаясь в сторону Африки. Специалисты предупреждают, что явление представляет не только научный интерес, но и создает реальные угрозы. Спутники, пролетающие над данной территорией, получают повышенные дозы радиации, что может вызывать сбои в работе оборудования, отключения электросистем и повреждение критически важных компонентов.

Фото: ESA

Профессор геомагнетизма Крис Финли подтвердил, что в этом регионе происходят особые процессы, вызывающие дополнительное ослабление магнитного поля.

За одиннадцать лет наблюдений исследовательская группа зафиксировала и другие изменения в магнитном поле планеты, включая его ослабление на севере Канады и смещение магнитных полей в западном и восточном направлениях.

Хотя эти изменения остаются незаметными для большинства людей, они способны оказывать серьезное влияние на электронную и техническую инфраструктуру по всему миру. Последствия могут затрагивать даже воздушные суда, выполняющие полеты на большой высоте.

Помимо этого, космические объекты тоже с опасной частотой стали падать на Землю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Синоптик оценил начавшуюся на Земле магнитную бурю
23:31, 11 августа 2024
Синоптик оценил начавшуюся на Земле магнитную бурю
Землю накрыли магнитные бури
09:49, 27 июня 2025
Землю накрыли магнитные бури
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
22:00, 19 августа 2025
Потоки солнечного ветра вызвали на Земле серьезную аномалию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: