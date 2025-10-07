Самые яркие астрономические события октября-2025: что можно будет увидеть в небе

Во второй осенний месяц космос порадует землян несколькими крупными явлениями: Суперлунием и появлением кометы C/2025 A6 (Lemmon), которые можно будет увидеть на октябрьском небе. Чем еще порадует людей звездный небосклон – в материале Zakon.kz.

С самого начала октябрь открывает больше возможностей для наблюдения астрономических явлений. Главным событием этого месяца может стать Суперлуние, когда Луна окажется в перигее – на минимальном расстоянии от Земли, всего 356 896 км. Это сделает естественный спутник на 6,6% крупнее и на 13-30% ярче обычного полнолуния. Также ожидается яркий пролет кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая может стать видимой людям.

Фото: wikimedia

Кроме того, в начале и конце октября на небе активизируются метеорные потоки, что сделает этот месяц особенно интересным для любителей астрономии.

Астрономические события в октябре 2025 года

7 октября Полнолуние, Суперлуние

Полнолуние, Суперлуние 8 октября метеорный поток Дракониды

метеорный поток Дракониды 13 октября Луна рядом с Юпитером

Луна рядом с Юпитером 13 октября Луна в фазе последней четверти

Луна в фазе последней четверти 19 октября Луна рядом с Венерой

Луна рядом с Венерой 19 октября Меркурий рядом с Марсом

Меркурий рядом с Марсом 20-21 октября метеорный поток Ориониды

метеорный поток Ориониды 21 октября Новолуние

Новолуние 21 октября комета C/2025 A6 (Lemmon) приблизится к Земле на минимальное расстояние, около 90 миллионов километров

комета C/2025 A6 (Lemmon) приблизится к Земле на минимальное расстояние, около 90 миллионов километров 23 октября Луна рядом с Марсом и Меркурием

Луна рядом с Марсом и Меркурием 29 октября Луна в фазе первой четверти

Луна в фазе первой четверти 29 октября Меркурий достигнет максимального восточного углового расстояния от Солнца в 23°54′

О Суперлунии, которое восхитит своим явлением всех любителей наблюдать за ночным небом, редакция уже писала. 7 октября Луна будет очень крупной и привлекательной для наблюдений.

Фото: flickr

Но на этом наблюдение за этим явлением не заканчивается. В следующих месяцах такие астрономические события будут повторяться, и называется это коридором Суперлуний – Луна станет впечатляющей 5 ноября (Суперлуние Охотника) и 4 декабря (Холодное Суперлуние).

"Наблюдение Суперлуния не требует особых условий. Казахстанцы смогут наблюдать этот момент с любой точки страны. Важно только, чтобы погода была благоприятной. Возможно наблюдать визуально огромную Луну даже с балкона своей квартиры, или можно выехать на природу. Луна будет в минимальной точке к Земле, за счет этого видимый диаметр ее увеличится, а яркость будет сильнее, чем в другие месяцы", – рассказала казахстанский астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.

Интересным событием станет и метеорный дождь. Первым зрелищем станут Дракониды, а менее чем через две недели после них любителей астрономии ждет новое зрелище – метеорный поток Орионид.

метеорный поток Драконид. Фото: flickr/Mike Lewinski

Дракониды возможно наблюдать в вечернее время с 6 по 10 октября. Радиант находится в созвездии Дракона, по прогнозам обещают до 10 метеоров в час. Но прогноз для наблюдений не очень благоприятный – может мешать полнолуние.

Ориониды наблюдаются со 2 октября по 7 ноября. Пик потока приходится на 20-21 октября. Время наблюдения благоприятное, Луна в фазе новолуния. Все желающие смогут их увидеть во второй половине ночи.

метеорный поток Ориониды. Фото: wikimedia/Brocken Inaglory

И конечно, самым незабываемым событием станет пролет кометы. Приблизительно 21 октября настанут отличные условия для наблюдения в Северном полушарии кометы C/2025 (Lemmon).

Как уточнила астроном, она была обнаружена 3 января 2025 года. В настоящий момент она быстро увеличивает свою яркость и к 10 октября может достичь 5-й звездной величины. 3 октября комета будет находиться на расстоянии 150 млн км, а 21 октября пройдет на минимальном расстоянии от Земли, менее 90 млн км, и может стать ярким событием.

"По прогнозам пик яркости достигнет в конце октября, в первых числах ноября достигнет 2-4 звездной величины и станет видна без оптических приборов", – сказала казахстанский астроном.

По словам специалиста, комета быстро перемещается по небу.

"Ее движение – несколько градусов в сутки, движется в направлении созвездия Большой Медведицы и пройдет рядом с ним в середине октября. В конце октября на пике яркости она переместится в созвездия Змеи и Змееносца, где должна быть видна глазом после захода Солнца", – объяснила специалист.

Также представитель института Фисенко подчеркнула, что невооруженным глазом кометы не будут видны. Комета C/2025 A6 (Lemmon) пройдет около земли во время полнолуния. Многие отмечают, что для наблюдения потребуется телескоп с апертурой не менее 100 мм, но если будет способствовать наблюдению погода.