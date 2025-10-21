Ученые "реанимировали" древний организм, переживший ледниковый период

Ученые разморозили древнюю почву в вечной мерзлоте Сибири и нашли там крошечных червей, которых затем смогли "реанимировать", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, черви "проснулись" после экстремально длительного заморозка со времен последнего ледникового периода и возобновили свою нормальную жизнедеятельность в лабораторных условиях после регидратации и кормления.

Согласно статье в PLOS Genetics, исследователи датировали фрагменты растений, запечатанные в той же норе, что и черви. Возраст этих фрагментов составляет около 46 тыс. лет, что позволяет отнести находку к позднему плейстоцену. В этом слое были холодные, сухие и бедные кислородом условия, которые замедляют химическое повреждение клеток и ДНК.

Ученые в конце концов смогли определить их как новый вид, который назвали Panagrolaimus kolymaensis. Ее геном содержит три набора хромосом, что называется триплоидией. Это часто встречается у животных, размножающихся без самцов, эти черви размножаются партеногенезом, поэтому одна самка может стать основой новой линии.

Однако главный вопрос заключается в том, как они выжили так долго.

Вечная мерзлота способствовала выживанию нематод, поддерживая стабильные температуры, очень низкую влажность и дефицит кислорода. В ходе исследования также был протестирован практический метод на современных лабораторных червях.

Как правило, глубокая заморозка нематод без добавок приводит к их гибели. Однако использование двухэтапного подхода – высушивание личинок, а затем замораживание при температуре -80°C – изменило результат. Через 480 дней высушенные, а затем замороженные черви восстановились и развивались нормально.

"Наши результаты крайне важны для понимания эволюционных процессов, поскольку время жизни одного поколения может варьироваться от нескольких дней до тысячелетий, а долгосрочное выживание особей вида может привести к возрождению линий, которые в противном случае вымерли бы", – отмечают ученые.

Ранее в Турции археологи нашли дома первых людей.