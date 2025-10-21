Багдат Мусин: Более 3000 сел будут подключены к интернету

Председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин представил на заседании правительства РК доклад премьер-министру Олжасу Бектенову о реализации масштабных проектов по развитию цифровой инфраструктуры Казахстана.

В своем выступлении он подчеркнул, что деятельность компании полностью направлена на выполнение поручений главы государства и поддержку государственной политики цифровизации, обеспечивая создание современной, безопасной и доступной цифровой среды для граждан и бизнеса.

Особое внимание компания уделяет повышению качества доступа к интернету для населения. С 2022 по 2025 год по проекту "Тазарту" переведено 340 тыс. абонентов с медных линий на оптические. По программе "Sapa+" заменено 360 тыс. роутеров, что позволило 500 тыс. семей получить доступ к интернету со скоростью до 500 Мбит/с – в 10 раз быстрее прежнего уровня. Вместе с тем в рамках программы "Ауыл Online" интернетом будет обеспечено более миллиона жителей и свыше 3 тыс. населенных пунктов.

"Проекты компании являются инвестициями в цифровое будущее Казахстана. Мы уверенно движемся к статусу технологического лидера Центральной Азии и будем и дальше обеспечивать устойчивую, безопасную и передовую инфраструктуру связи для каждого гражданина нашей страны", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин.

В число стратегических инициатив входит строительство подводной оптоволоконной линии связи по дну Каспийского моря, что укрепит международную цифровую связность Казахстана, а также создание ИИ-кластера в Алматы, который войдет в топ-500 суперкомпьютеров мира.

Отдельное внимание на заседании было уделено развитию сетей пятого поколения. В рамках проекта 5G Kazakhstan АО "Кселл" построило 2242 базовые станции 5G за период 2023-2025 годов, обеспечив быстрое развертывание Сети и рост проникновения технологии в повседневную жизнь. Что стало одним из факторов, который позволил Казахстану улучшить позиции в мировом рейтинге скорости мобильного интернета на 8 пунктов – до 49-го места.

На сегодняшний день более половины устройств, зарегистрированных в сети Kcell, поддерживают 5G. Почти 40% абонентов фактически используют скорости 5G. Это отражает стабильный рост спроса на современные цифровые услуги. В 2026 году оператор планирует ввести в эксплуатацию еще 567 базовых станций, что позволит укрепить лидерские позиции компании в цифровизации и покрытии регионов.

Особое внимание уделяется развитию корпоративных решений Private 5G – защищенных сетей для средних и крупных предприятий. Такие сети обеспечивают геопозиционирование, видеонаблюдение и видеоаналитику, удаленный мониторинг, Push-to-Talk и работу беспилотной техники, создавая основу для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики.

На сегодняшний день Kcell реализовал 10 проектов в промышленности и добывающем секторе, первым в стране запустив проект Private 5G, который демонстрирует реальное внедрение технологий пятого поколения на производственных объектах.

Фото: АО "Казахтелеком"

"Технологии 5G и Private 5G становятся фундаментом цифровой экономики. Мы видим, как новые решения меняют работу предприятий, повышают безопасность и эффективность", – отметил председатель правления АО "Кселл" Аскар Жамбакин.

Но, как пояснил он, для полного раскрытия потенциала 5G необходима системная работа всех участников рынка: операторов, регуляторов и государства.