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Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"

Багдат Мусин возглавил АО &quot;Казахтелеком&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:06 Фото: primeminister.kz
Экс-министр цифрового развития Казахстана Багдат Мусин возглавил АО "Казахтелеком". К такому решению пришел совет директоров АО "Самрук-Қазына", сообщает Zakon.kz.

В сообщении Telegram-канала фонда "Самрук-Қазына" за 10 июня 2024 года сказано, что предыдущий руководитель компании Куанышбек Есекеев назначен советником президента.

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Куанышбек Есекеев назначен советником президента
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Председатель правления фонда Нурлан Жакупов подчеркнул, что желает Мусину больших успехов в руководстве одним из важнейших активов фонда.

"Также хочу горячо поблагодарить Куанышбека Есекеева за более чем 14-летнее руководство крупнейшей телеком-компанией страны. Вклад первого руководителя АО "Казахтелеком" в развитие одной из ключевых компаний фонда неоценим".Нурлан Жакупов

Багдат Мусин в 2004 году окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", в 2006 году – Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Правовед".

Тогда же в 2004 году он начал трудовую карьеру в должности главного инженера-программиста АО "Национальные информационные технологии".

С 2007 по 2020-й год он занимал различные государственные должности в Министерстве юстиции, Министерства связи и информации, Генеральной прокуратуры, был советником президента по цифровизации и инновационным технологиям, работал на других государственных должностях.

С 2020 по 2024 годы работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Также за время трудовой деятельности работал в частных компаниях, в том числе руководителем корпоративных венчурных фондов. Кроме того, с 2014-го по 2016-й год Мусин руководил компанией "Казпочта".

30 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.

6 мая кресло министра занял Жаслан Мадиев, который до этого назначения работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.

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