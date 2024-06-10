Багдат Мусин прокомментировал свое новое назначение

10 июня 2024 года Багдата Мусина назначили председателем правления АО "Казахтелеком". Экс-министр цифрового развития решил рассказать о своих планах, сообщает Zakon.kz.

Мусин уточнил, что благодарен за оказанное доверие и рассчитывает на плодотворное сотрудничество с командой для дальнейшего развития компании.

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"В интересах общества и государства мы будем улучшать инфраструктуру связи в стране, а также реализовывать потенциал развития страны в международных проектах", – написал он на странице в Instagram.

30 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.

6 мая кресло министра занял Жаслан Мадиев, который до этого назначения работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.