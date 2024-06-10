Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Багдат Мусин прокомментировал свое новое назначение

Багдат Мусин прокомментировал свое новое назначение, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 19:06 Фото: Instagram/bagdatmussin
10 июня 2024 года Багдата Мусина назначили председателем правления АО "Казахтелеком". Экс-министр цифрового развития решил рассказать о своих планах, сообщает Zakon.kz.

Мусин уточнил, что благодарен за оказанное доверие и рассчитывает на плодотворное сотрудничество с командой для дальнейшего развития компании.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 19:06
Багдат Мусин возглавил "Казахтелеком"
, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 19:06


"В интересах общества и государства мы будем улучшать инфраструктуру связи в стране, а также реализовывать потенциал развития страны в международных проектах", – написал он на странице в Instagram.

30 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. После экс-глава МЦРИАП написал прощальный пост, в котором рассказал, что лично подал в отставку.

6 мая кресло министра занял Жаслан Мадиев, который до этого назначения работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan.

Читайте также

маркировка органической продукции
Токаев подписал закон о маркировке органической продукции
подписан новый закон
Казахстанцев за адмнарушения будут отправлять на общественные работы
В Минсельхозе рассказали, как борются с нашествием саранчи в трех регионах
Нашествие продолжается: как борются с саранчой в трех регионах Казахстана
Анастасия Московчук
Мусин Багдат Казахстан Казахтелеком 2024 год Назначения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Град, ливень, шквал и жара: на понедельник в РК объявлено штормовое предупреждение
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
Ангелина Лукас показала, как восстанавливается после тяжелого поединка и готовится к следующему
циферблат на фоне флага Казахстана
Решение по петиции об отмене единого часового пояса в Казахстане примут в начале августа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: