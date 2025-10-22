Врачи назвали скрытую причину развития деменции
Фото: pixabay
Специалисты центра здравоохранения и науки Университета Нью-Мексико выяснили, что важную роль в развитии сосудистой деменции может играть микропластик. Этот загрязнитель может вызывать повреждения сосудов целостность которых, связано с микроинсультами и кровоизлияниями, сообщает Zakon.kz.
Сделать такой вывод удалось с помощью усовершенствованной микроскопии. Сотрудник университета Элейн Беарер обнаружила мельчайшие пластиковые частицы в сосудах и тканях мозга людей с деменцией. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Pathology (AJP).
"Анализ тканей показал, что во многих случаях эти патологические изменения сопровождались присутствием микропластика в стенках сосудов и белом веществе мозга. Основной функцией белого вещества выступает координация информации в центральной нервной системе. Благодаря белому веществу мозг способен "общаться" между своими участками", – пишет издание.
По мнению ученых, именно микрочастицы пластика могут запускать воспаление, нарушать эластичность сосудов и усугублять процессы, ведущие к нейродегенерации.
