Наука и технологии

Врачи назвали скрытую причину развития деменции

деменция, врачи, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 19:31 Фото: pixabay
Специалисты центра здравоохранения и науки Университета Нью-Мексико выяснили, что важную роль в развитии сосудистой деменции может играть микропластик. Этот загрязнитель может вызывать повреждения сосудов целостность которых, связано с микроинсультами и кровоизлияниями, сообщает Zakon.kz.

Сделать такой вывод удалось с помощью усовершенствованной микроскопии. Сотрудник университета Элейн Беарер обнаружила мельчайшие пластиковые частицы в сосудах и тканях мозга людей с деменцией. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Pathology (AJP).

"Анализ тканей показал, что во многих случаях эти патологические изменения сопровождались присутствием микропластика в стенках сосудов и белом веществе мозга. Основной функцией белого вещества выступает координация информации в центральной нервной системе. Благодаря белому веществу мозг способен "общаться" между своими участками", – пишет издание.

По мнению ученых, именно микрочастицы пластика могут запускать воспаление, нарушать эластичность сосудов и усугублять процессы, ведущие к нейродегенерации.

Ранее врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так. Оказалось что антибиотические препараты способны нанести ущерб кишечному микробиому, от состояния которого напрямую зависит общее здоровье человека.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
