"Как у Сатурна": астрономы впервые застали небесное тело за созданием новых колец

Между орбитами Сатурна и Урана разворачивается редкое космическое представление. Таинственный объект под названием Хирон меняет свой облик: астрономы фиксируют активную эволюцию его колец. Ничего подобного ученые никогда не наблюдали, сообщает Zakon.kz.

Научная работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters. В ней говорится, что в 1970-х годах американский астроном Чарлз Коваль открыл небольшое небесное тело, которое стало первым представителем нового класса объектов – кентавров. Они расположены между поясом астероидов и поясом Койпера и порой имеют сильно вытянутые нестабильные орбиты. Впоследствии это тело назвали Хирон.

Сначала Хирон считали астероидом, но в 1989 году ученые засекли, что он проявляет поведение, типичное для кометы, а именно – периодически вспыхивает и гаснет. Поэтому официально Хирон обозначают и как комету (95P/Хирон), и как астероид (2060) Хирон.

В 2011 году астрономы исследовали Хирон во время прохождения на фоне звезд. Тогда же появились свидетельства, что у него могут быть три пылевых кольца. По разным оценкам, они, вероятно, располагаются в радиусе 324 километров от поверхности объекта.

Исследователи не только подтвердили наличие трех пылевых колец у Хирона, но и выяснили, что система колец активно меняется и усложняется.

Фото: Dan Durda

Оказалось, три кольца окружены еще и широким диффузным гало из пыли, которое простирается гораздо дальше в космическое пространство. Но самое удивительное ждало исследователей на еще большем удалении от Хирона.

Астрономы обнаружили признаки существования четвертого, совершенно нового кольца, которое раньше не видели. Оно расположено на расстоянии приблизительно 1400 километров от поверхности. Это может быть первым свидетельством активного формирования новой структуры колец, которую удалось зафиксировать.

Как именно рождаются такие кольца, пока точно неизвестно. Существует две гипотезы. Одна гласит, что Хирон мог столкнуться с другим небесным телом, в результате чего часть поверхности разрушилась. Этот материал не улетел далеко, а стал вращаться вокруг космического тела и со временем образовал кольца.

По второй гипотезе, когда Хирон приближается к Солнцу, его поверхность нагревается, и часть вещества – лед или пыль – поднимается вверх. Гравитация объекта не дает этому материалу улететь в космос, он постепенно собирается вокруг этого тела и формирует кольца.

Иными словами, ученые еще не знают точно, какой вариант правильный, но дальнейшие наблюдения за Хироном могут помочь разобраться в вопросе и глубже понять физику этих сложных систем.

Ранее стало известно, когда будет наблюдаться метеорный поток Ориониды.