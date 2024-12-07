Сатурн дважды за год лишится своих колец

Полное исчезновение колец Сатурна для наблюдателей с Земли произойдет дважды – весной и осенью 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом событии РИА Новости рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.

"Раз в 15 лет, то есть два раза в орбитальный период Сатурна (год на Сатурне длится 30 земных лет), происходит исчезновение колец. Дело в том, что, находясь на Земле, мы оказываемся в той же плоскости, что и кольца этой планеты. И мы их видим с ребра, а кольца очень тонкие – это порядка 30 метров толщины. При этом расстояние от Земли до Сатурна – более миллиарда километров, поэтому, по сути, для нас они исчезнут, даже если наблюдать в самый большой телескоп", – сказал Короткий.

Специалист отметил, что полное исчезновение колец произойдет весной и осенью 2025 года, в другое время в будущем году они будут видны очень тонкой полоской.

Исчезновения произойдут парно, с разницей в восемь месяцев: 23 марта и 26 ноября. При этом весеннее исчезновение колец будет недоступно для наблюдателей с Земли, помешает Солнце. А вот осенью событие можно будет увидеть с помощью хорошего телескопа.

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