Наука и технологии

Астрономы увидели, что может ждать Землю после гибели Солнца

Фото: freepik
Астрономы обнаружили, что звезда белый карлик LSPM J0207+3331, которая должна была бы давно "успокоиться" после завершения своей жизни, ведет себя гораздо активнее, чем ожидалось, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily galaxy, наблюдения в обсерватории на Гавайях показали, что атмосфера этой звезды содержит следы 13 тяжелых элементов, среди которых железо, никель, кремний и кальций. Это свидетельствует о том, что белый карлик буквально "поглощает" остатки разрушенной планеты.

Астрономы предположили, что вещество, попавшее в атмосферу звезды, происходит от каменного тела диаметром не менее 200 километров. Предположительно, оно было разорвано гравитацией звезды.

Обычно у белых карликов с водородной атмосферой тяжелые элементы быстро оседают в более глубокие слои. Поэтому их присутствие сейчас означает, что процесс "поедания" планетарных обломков продолжается в реальном времени.

Анализ химического состава показал, что разрушенное тело имело металлическое ядро и каменную оболочку. Это похоже на Землю, в которой гораздо больше железа, никеля и кобальта. Это указывает, что звезда поглощает обломки из глубины небольшой планеты.

Это открытие свидетельствует, что даже мертвые звезды могут оставаться динамически активными миллиарды лет после своей смерти.

Если подобные процессы являются распространенными, то в далеком будущем они могут коснуться и нашей Солнечной системы: когда Солнце станет белым карликом, орбиты планет и астероидов могут измениться.

Ранее стало известно, что на Землю надвигаются мощнейшие магнитные бури.

Аксинья Титова
Читайте также
Астрономы разглядели необычную звезду, обнаруженную в 1930 году
06:59, 19 октября 2025
Астрономы разглядели необычную звезду, обнаруженную в 1930 году
Астрономы вычислили место, где сможет укрыться человечество после затухания Солнца
22:53, 28 мая 2025
Астрономы вычислили место, где сможет укрыться человечество после затухания Солнца
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету недалеко от Земли
19:57, 06 февраля 2024
Астрономы нашли потенциально пригодную для жизни планету недалеко от Земли
Последние
Популярные
