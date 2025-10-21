#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
538.12
627.02
6.65
Наука и технологии

Ученые разыскивают медузу, которая по размеру крупнее кита

Исследования, существа, океан, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 07:40 Фото: Youtube/ADME_RU
В тихих глубинах Северной Атлантики по воде дрейфует желеобразный гигант, тянущий за собой массу щупалец, которые могут достигать длины школьного автобуса. Речь о медузе волосистая цианея, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, этот "морской монстр" весил более тонны и был крупнее кита, но многие люди не видели его. В историческом отчете 1870 года описывается экземпляр с щупальцами длиной 36,58 метра.

Волосистая цианея имеет биолюминесцентное свечение и издавна завораживает тех, кто изучает морскую жизнь. По некоторым оценкам, это самая тяжелая медуза на Земле.

В издании подчеркнули, что далеко не все особи волосистой цианеи достигают таких гигантских размеров. Тем не менее Книга рекордов Гиннесса признает этот вид самым большим и самым тяжелым из всех известных медуз.

Несмотря на свои размеры, волосистая цианея является хрупким существом. В издании отметили, что эта медуза на 95% состоит из воды, а также не имеет костей, крови и даже центрального мозга. Вместо этого волосистая цианея полагается на диффузную нервную сеть и древний план выживания.

Тем не менее волосистая цианея не является пассивным существом. У этих медуз есть тысячи ядовитых щупалец, которые могут болезненно ужалить человека, а в редких случаях – привести к летальному исходу.

В издании добавили, что волосистая цианея чаще всего встречается в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Она избегает теплых или мелких вод, предпочитая более прохладные температуры глубоких течений. Именно поэтому многие люди не видели эту медузу.

Ранее был обнаружен новый вид длинношеего динозавра.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые рассказали, где туристы могут встретить 500-летних акул-долгожителей
08:44, 29 июля 2025
Ученые рассказали, где туристы могут встретить 500-летних акул-долгожителей
Ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли
08:15, 12 мая 2025
Ученые вычислили магнитные бури в ядре Земли
Размером с двухэтажный автобус: ученые открыли семитонную акулу
03:20, 15 июля 2025
Размером с двухэтажный автобус: ученые открыли семитонную акулу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: