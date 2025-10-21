Ученые разыскивают медузу, которая по размеру крупнее кита

В тихих глубинах Северной Атлантики по воде дрейфует желеобразный гигант, тянущий за собой массу щупалец, которые могут достигать длины школьного автобуса. Речь о медузе волосистая цианея, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Galaxy, этот "морской монстр" весил более тонны и был крупнее кита, но многие люди не видели его. В историческом отчете 1870 года описывается экземпляр с щупальцами длиной 36,58 метра.

<br>

Волосистая цианея имеет биолюминесцентное свечение и издавна завораживает тех, кто изучает морскую жизнь. По некоторым оценкам, это самая тяжелая медуза на Земле.

В издании подчеркнули, что далеко не все особи волосистой цианеи достигают таких гигантских размеров. Тем не менее Книга рекордов Гиннесса признает этот вид самым большим и самым тяжелым из всех известных медуз.

Несмотря на свои размеры, волосистая цианея является хрупким существом. В издании отметили, что эта медуза на 95% состоит из воды, а также не имеет костей, крови и даже центрального мозга. Вместо этого волосистая цианея полагается на диффузную нервную сеть и древний план выживания.

<br>

Тем не менее волосистая цианея не является пассивным существом. У этих медуз есть тысячи ядовитых щупалец, которые могут болезненно ужалить человека, а в редких случаях – привести к летальному исходу.

В издании добавили, что волосистая цианея чаще всего встречается в Северной Атлантике и Северном Ледовитом океане. Она избегает теплых или мелких вод, предпочитая более прохладные температуры глубоких течений. Именно поэтому многие люди не видели эту медузу.

