Археологи распечатали 2000-летний саркофаг со "странной" мумией

Группа археологов под руководством Симоны Формолы, исследующая гробницу Цербера в городе Джульяно на северо-западе Неаполя (Италия), обнаружила человека, лежащего лицом вверх в "отличном" состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Popular Mechanics, после первоначального исследования 2000-летнего саркофага в Неаполе с помощью микрокамеры археологи были настолько воодушевлены увиденным, что впервые вошли внутрь этой запечатанной гробницы.

Как только они открыли проход внутри саркофага, запечатанного на протяжении тысяч лет, они были потрясены состоянием находки.

Тело было укрыто саваном и окружено целым рядом предметов, включая несколько сосудов для благовоний и инструменты для омовения тела, часто используемые при погребении. Команда считает, что особый уход за покойным, а также предметы, найденные рядом с телом, позволяют предположить, что человек в саркофаге был членом семьи, для которого изначально был построен мавзолей.

Ученые считают, что плащаница, вероятно, была минерализована из-за уникальных климатических условий внутри погребальной камеры. Анализ тканей продолжается, но археологи надеются определить структуру, тип и качество пряжи, использованной в гробнице. Они думают, что эта информация поможет собрать дополнительные социальные и культурные сведения.

По мере того, как анализ ДНК останков продолжается, команда также продолжает анализировать органические вещества, включая пыльцу, обнаруженные в саркофаге. Они уже выяснили, что тело, вероятно, было обработано кремами на основе мари (также известной как лебеда) и абсента, предназначенными для улучшения сохранности.

Ранее в США нашли динозавров с копытами.