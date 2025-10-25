#АЭС в Казахстане
Мир

В Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии

Археология, раскопки, город, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 08:55 Фото: pexels
Археологи обнаружили в провинции Денизли на юго-западе Турции гробницы и артефакты возрастом 2,2 тысячи лет, которые являются доказательствами существования фригийского города Колоссы, упоминавшегося в Библии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет британская газета Metro, всего ученые нашли 65 гробниц, 60 из которых к настоящему моменту уже изучены. В них обнаружили фрагменты скелетов и данные, которые позволят больше узнать о погребальных обрядах древнего города.

Археологи уже выяснили, что колоссяне использовали для создания гробниц травертиновые скалы, что позволяло сохранить пахотные земли.

Колоссы упоминаются в "Послании к Колоссянам" апостола Павла. В городе в то время жила христианская община. Предполагается, что сам Павел никогда не бывал в Колоссах, однако считается, что его сподвижник Епафрас основал здесь христианскую церковь.

Ранее в Турции археологи нашли дома первых людей.

Аксинья Титова
