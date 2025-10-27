#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Космос, планета, атмосфера, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 06:20 Фото: pixabay
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир – суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с), сообщает Zakon.kz.

Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Класс каменистых планет, масса которых превышает земную, но меньше массы Нептуна, называют суперземлями.

Как правило подобные миры формируются вокруг звезд с высокой металличностью, то есть тех, в которых содержатся элементы тяжелее гелия, например, магний, железо и кремний. Однако вблизи тусклых светил М-типа с низкой металличностью – красных карликов – суперземли, встречаются редко.

Авторы научной работы, опубликованной в The Astronomical Journal, отметили, что суперземля GJ 251 c находится в особом положении – из-за близости к звезде и орбиты планеты ее можно будет сфотографировать с помощью таких телескопов нового поколения, как Чрезвычайно большой телескоп (ELT), Тридцатиметровый телескоп (TMR) и Гигантский Магелланов Телескоп (GMT).

Впрочем, GJ 251 c, по мнению астрономов, уже можно назвать лучшим кандидатом для прямой съемки в северной части неба. Дальнейшие исследования позволят изучить ее атмосферу, климат, а также условия, необходимые для возникновения жизни. Если выводы ученых верны, то признаки жизни в этом мире можно будет искать напрямую.

Ранее ученые выяснили, откуда на Земле появилась вода.

Аксинья Титова
