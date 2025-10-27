#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Наука и технологии

США отказались от самого быстрого самолета в мире

SR-71 Blackbird, летчики, самолет, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 06:40 Фото: wikipedia
Американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird – самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил журнал The National Interest, решение стало не вопросом технологий, а экономики и целесообразности.

Созданный в 1960-е годы, SR-71 был легендой эпохи Холодной войны. Он поднимался на высоту более 25 км и развивал скорость свыше 3,5 тыс. км в час. Это позволяло ему незаметно пролетать над территорией противника, собирая разведданные.

Однако к 1980-м годам в небе появились конкуренты – разведывательные спутники, которые могли выполнять ту же задачу без риска для экипажа и без нарушения воздушного пространства других стран.

Помимо этого, эксплуатация SR-71 Blackbird обходилась слишком дорого. Для его полетов необходимо специальное топливо JP-7, густое и вязкое при низких температурах. Ради него пришлось модернизировать три десятка самолетов-заправщиков KC-135, снабдив их системой подогрева топлива. После каждого вылета SR-71 требовал тысячи часов обслуживания.

Фото: pixabay

Отстала от времени и техника: на борту стояла аналоговая разведаппаратура, а полученные данные приходилось обрабатывать с пленки – долгий процесс в эпоху стремительно цифровизирующейся разведки. В итоге самолет потерял практическую ценность для ВВС США. В 1998 году SR-71 окончательно оставил небо, оставив за собой статус легенды авиации.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель микропроцессоров в США массово увольняет сотрудников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Самолет последнего поколения разработали в США для прорыва противовоздушной обороны
08:14, 03 декабря 2022
Самолет последнего поколения разработали в США для прорыва противовоздушной обороны
В США потерпел крушение пассажирский самолет
01:59, 09 июня 2025
В США потерпел крушение пассажирский самолет
США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь жителям сектора Газа
13:34, 03 марта 2024
США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь жителям сектора Газа
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: