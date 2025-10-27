США отказались от самого быстрого самолета в мире

Американские ВВС сняли с вооружения легендарный разведчик SR-71 Blackbird – самолет, который до сих пор остается рекордсменом по скорости среди серийных машин, сообщает Zakon.kz.

Как объяснил журнал The National Interest, решение стало не вопросом технологий, а экономики и целесообразности.

<br>

Созданный в 1960-е годы, SR-71 был легендой эпохи Холодной войны. Он поднимался на высоту более 25 км и развивал скорость свыше 3,5 тыс. км в час. Это позволяло ему незаметно пролетать над территорией противника, собирая разведданные.

Однако к 1980-м годам в небе появились конкуренты – разведывательные спутники, которые могли выполнять ту же задачу без риска для экипажа и без нарушения воздушного пространства других стран.

Помимо этого, эксплуатация SR-71 Blackbird обходилась слишком дорого. Для его полетов необходимо специальное топливо JP-7, густое и вязкое при низких температурах. Ради него пришлось модернизировать три десятка самолетов-заправщиков KC-135, снабдив их системой подогрева топлива. После каждого вылета SR-71 требовал тысячи часов обслуживания.

Фото: pixabay

Отстала от времени и техника: на борту стояла аналоговая разведаппаратура, а полученные данные приходилось обрабатывать с пленки – долгий процесс в эпоху стремительно цифровизирующейся разведки. В итоге самолет потерял практическую ценность для ВВС США. В 1998 году SR-71 окончательно оставил небо, оставив за собой статус легенды авиации.

