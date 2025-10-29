Как брак влияет на уровень счастья

Международная команда ученых проанализировали данные двух исследований в США и Японии, чтобы выяснить, как наличие или отсутствие семьи влияет на психологическое состояние человека, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным издания Personal Relationships, в исследовании принимали участие 4746 человек старше 30 лет. В выборке учитывались только те, кто указал себя как "женатый" или "никогда не состоявший в браке" – при этом из анализа исключались участники, находящиеся в гражданских или романтических отношениях.

Отмечается, что в первой волне данных респонденты оценивали уровень поддержки семьи и напряженности отношений. Через несколько лет, во второй волне, они сообщали о своем физическом здоровье и удовлетворенности жизнью.

Согласно результатам научной работы, одинокие участники обеих стран имели более низкие показатели здоровья и удовлетворенности, чем женатые. Этот вывод согласуется с многочисленными предыдущими исследованиями, согласно которым брак обычно ассоциируется с лучшим самочувствием.

По словам автора исследования Лестера Сима из Сингапурского университета менеджмента, эти данные показывают, что социальные нормы вокруг брака продолжают влиять на восприятие одиночества, даже несмотря на то, что число одиноких людей растет во всем мире.

"Одинокие участники и в США, и в Японии сообщали о более низком уровне благополучия, отчасти из-за меньшей поддержки и большей напряженности в семье. Хотя одиночество становится все более привычным, оно по-прежнему несет социальные и эмоциональные издержки", – объяснил ученый.

Ранее международный совет по культуре и образованию British Council обнародовал отчет под названием "Будущее поколение Казахстана". Выяснилось, что семья занимает первое место в списке ценностей у молодых казахстанцев.