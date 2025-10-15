Семья занимает первое место в списке ценностей у молодых казахстанцев – исследование

Международный совет по культуре и образованию British Council обнародовал отчет под названием "Будущее поколение Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Это исследование стало результатом применения комплексного подхода, который объединил различные методы для изучения опыта, взглядов и убеждений молодых граждан Казахстана (18-35 лет). В проекте участвовали 1270 молодых людей: 1202 человека были опрошены в рамках репрезентативного исследования, а 68 граждан приняли участие в углубленных интервью и тематических фокус-группах.

Одним из направлений для анализа стали аспекты, влияющие на формирование ценностей, взглядов и влияния на молодежь.

Первое. Согласно исследованию, молодые казахстанцы очень ориентированы на семью и гордятся своим происхождением, независимо от социального положения. Они считают семью своим главным источником влияния (на втором месте – друзья/сверстники).

Это согласуется с другими недавними исследованиями молодых казахстанцев.

По данным различных опросов, семья занимает первое место в списке ценностей и важна для более чем 80% молодых людей.

Также молодежь опирается на семью, друзей и ближайших сверстников, чтобы определить свой собственный успех и счастье в жизни.

Второе. Молодые казахстанцы трезво оценивают общественные вызовы и одновременно сохраняют высокий оптимизм.

Более 80% опрошенных уверены в позитивной динамике страны и своих личных перспективах, несмотря на высокую стоимость жилья и неоднозначную макроэкономическую конъюнктуру.

Молодые женщины и мужчины оптимистично смотрят на свою жизнь и карьеру: около 86% мужчин и 83% женщин настроены оптимистично в отношении качества своей жизни, 87% молодых мужчин и 82% молодых женщин испытывают оптимизм в отношении своей будущей карьеры.

Исследование подчеркивает, что это поколение демонстрирует устойчивость и склонность к адаптации, воспринимая трудности как возможности для роста. Фиксируется содержательный баланс между коллективными и индивидуальными ценностями: сохраняя прочную связь с семьей и культурным наследием, молодые люди все больше ставят в приоритет личностное и профессиональное развитие. Такой сдвиг отражает более широкий тренд в обществе: поиск равновесия между традицией и новыми возможностями.

Третье. Как количественные, так и качественные данные показывают, что в среднем молодые казахстанцы имеют либо нейтральное, либо положительное мнение об общем качестве образования и его перспективах.

Более половины молодых людей (57%) согласны с тем, что образование в Казахстане улучшается.

Позитивные взгляды преобладают во всех возрастных группах, но наиболее позитивными являются старшие когорты. Например, 78% людей в возрасте 30-35 лет считают, что образование помогает стимулировать изменения в обществе.

Четвертое. Молодые казахстанцы твердо убеждены в преобразующей силе образования для улучшения общества: более 70% считают, что образование является лучшим инструментом для решения глобальных проблем.

Большинство молодых казахстанцев считают, что полученное образование дает базовую готовность к трудоустройству, а лидерство, решение проблем и коммуникация – ключевые навыки успеха на рабочем месте. Знание языков, особенно казахского и английского, рассматривается как конкурентное преимущество.

Более 80% считают важным изучение иностранного языка, преимущественно по таким причинам как: возможность трудоустройства и путешествия (по 49%), повышения уровня образования (47%) и расширения социальных связей (47%).

Пятое. Предпринимательство является сферой, представляющей значительный интерес для молодых казахстанцев. Во всех возрастных группах более двух третей участников опроса заинтересованы в открытии собственного бизнеса в течение следующих пяти лет.

Шестое. Молодые казахстанцы понимают мировую конъюнктуру, которая оказывает влияние на их жизнь. Так, они обладают выстроенным пониманием международного положения своей страны и подлинным интересом к миру. Они видят Казахстан "мостом" сразу в трех измерениях: географическом – соединяющим крупные державы; дипломатическом – как надежного регионального посредника; и культурном – как связующее звено между Западом и Центральной Азией.

Отдельным источником гордости называется статус крупнейшей экономики региона и репутация страны как прогрессивного примера для соседей.

Седьмое. Климатическая повестка также набирает значимость: респонденты прежде всего обеспокоены качеством воздуха, управлением отходами и дефицитом воды. Вместе с тем, они с характерным для них оптимизмом и позитивным подходом к будущему демонстрируют явную готовность найти решения.

Восьмое. В вопросе гражданской активности наблюдаются новые тенденции. Молодые люди все чаще самоорганизуются в инициативные группы для решения конкретных социальных проблем (например, городская инфраструктура, помощь людям с инвалидностью).

В дополнение к массовому активизму появился новый тип цифрового активизма, когда люди используют социальные сети для обсуждения социальных и экономических вопросов. Это принимает разные формы, такие как художественные перформансы, ведение блогов, создание карикатур, комиксов, музыки, а также эко-активизм.

Для справки. Методология включала пять компонентов:

обзор литературы – сбор информации об общем социально-политическом и демографическом контексте Казахстана;

репрезентативный опрос по вопросам взглядов, приоритетов, образования, занятости, гражданского участия и глобальных перспектив;

качественные интервью с молодыми лидерами – опрошены 20 молодых лидеров из Казахстана;

фокус-группы с молодыми казахстанцами – исследования с шестью фокус-группами были проведены в Астане, Алматы и Атырау;

серия воркшопов "Остановись и подумай" – с участием 10 казахстанских экспертов, активистов и практиков – Консультативным советом проекта, состоящего из казахстанских экспертов и практиков.



Отметим, что в Казахстане молодежь составляет 27% от всего населения, это примерно 5,3 млн человек. Каждый год на рынок труда выходит примерно 200-250 тыс. молодых специалистов с высшим образованием.