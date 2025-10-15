#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
538.63
622.23
6.71
Статьи

Семья занимает первое место в списке ценностей у молодых казахстанцев – исследование

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 14:44 Фото: akorda.kz
Международный совет по культуре и образованию British Council обнародовал отчет под названием "Будущее поколение Казахстана", сообщает Zakon.kz.

Это исследование стало результатом применения комплексного подхода, который объединил различные методы для изучения опыта, взглядов и убеждений молодых граждан Казахстана (18-35 лет). В проекте участвовали 1270 молодых людей: 1202 человека были опрошены в рамках репрезентативного исследования, а 68 граждан приняли участие в углубленных интервью и тематических фокус-группах.

Одним из направлений для анализа стали аспекты, влияющие на формирование ценностей, взглядов и влияния на молодежь.

Первое. Согласно исследованию, молодые казахстанцы очень ориентированы на семью и гордятся своим происхождением, независимо от социального положения. Они считают семью своим главным источником влияния (на втором месте – друзья/сверстники).

Это согласуется с другими недавними исследованиями молодых казахстанцев.

По данным различных опросов, семья занимает первое место в списке ценностей и важна для более чем 80% молодых людей.

Также молодежь опирается на семью, друзей и ближайших сверстников, чтобы определить свой собственный успех и счастье в жизни.

Второе. Молодые казахстанцы трезво оценивают общественные вызовы и одновременно сохраняют высокий оптимизм.

Более 80% опрошенных уверены в позитивной динамике страны и своих личных перспективах, несмотря на высокую стоимость жилья и неоднозначную макроэкономическую конъюнктуру.

Молодые женщины и мужчины оптимистично смотрят на свою жизнь и карьеру: около 86% мужчин и 83% женщин настроены оптимистично в отношении качества своей жизни, 87% молодых мужчин и 82% молодых женщин испытывают оптимизм в отношении своей будущей карьеры.

Исследование подчеркивает, что это поколение демонстрирует устойчивость и склонность к адаптации, воспринимая трудности как возможности для роста. Фиксируется содержательный баланс между коллективными и индивидуальными ценностями: сохраняя прочную связь с семьей и культурным наследием, молодые люди все больше ставят в приоритет личностное и профессиональное развитие. Такой сдвиг отражает более широкий тренд в обществе: поиск равновесия между традицией и новыми возможностями.

Третье. Как количественные, так и качественные данные показывают, что в среднем молодые казахстанцы имеют либо нейтральное, либо положительное мнение об общем качестве образования и его перспективах.

Более половины молодых людей (57%) согласны с тем, что образование в Казахстане улучшается.

Позитивные взгляды преобладают во всех возрастных группах, но наиболее позитивными являются старшие когорты. Например, 78% людей в возрасте 30-35 лет считают, что образование помогает стимулировать изменения в обществе.

Четвертое. Молодые казахстанцы твердо убеждены в преобразующей силе образования для улучшения общества: более 70% считают, что образование является лучшим инструментом для решения глобальных проблем.

Большинство молодых казахстанцев считают, что полученное образование дает базовую готовность к трудоустройству, а лидерство, решение проблем и коммуникация – ключевые навыки успеха на рабочем месте. Знание языков, особенно казахского и английского, рассматривается как конкурентное преимущество.

Более 80% считают важным изучение иностранного языка, преимущественно по таким причинам как: возможность трудоустройства и путешествия (по 49%), повышения уровня образования (47%) и расширения социальных связей (47%).

Пятое. Предпринимательство является сферой, представляющей значительный интерес для молодых казахстанцев. Во всех возрастных группах более двух третей участников опроса заинтересованы в открытии собственного бизнеса в течение следующих пяти лет.

Шестое. Молодые казахстанцы понимают мировую конъюнктуру, которая оказывает влияние на их жизнь. Так, они обладают выстроенным пониманием международного положения своей страны и подлинным интересом к миру. Они видят Казахстан "мостом" сразу в трех измерениях: географическом – соединяющим крупные державы; дипломатическом – как надежного регионального посредника; и культурном – как связующее звено между Западом и Центральной Азией.

Отдельным источником гордости называется статус крупнейшей экономики региона и репутация страны как прогрессивного примера для соседей.

Седьмое. Климатическая повестка также набирает значимость: респонденты прежде всего обеспокоены качеством воздуха, управлением отходами и дефицитом воды. Вместе с тем, они с характерным для них оптимизмом и позитивным подходом к будущему демонстрируют явную готовность найти решения.

Восьмое. В вопросе гражданской активности наблюдаются новые тенденции. Молодые люди все чаще самоорганизуются в инициативные группы для решения конкретных социальных проблем (например, городская инфраструктура, помощь людям с инвалидностью).

В дополнение к массовому активизму появился новый тип цифрового активизма, когда люди используют социальные сети для обсуждения социальных и экономических вопросов. Это принимает разные формы, такие как художественные перформансы, ведение блогов, создание карикатур, комиксов, музыки, а также эко-активизм.

Для справки. Методология включала пять компонентов:

  • обзор литературы – сбор информации об общем социально-политическом и демографическом контексте Казахстана;
  • репрезентативный опрос по вопросам взглядов, приоритетов, образования, занятости, гражданского участия и глобальных перспектив;
  • качественные интервью с молодыми лидерами – опрошены 20 молодых лидеров из Казахстана;
  • фокус-группы с молодыми казахстанцами – исследования с шестью фокус-группами были проведены в Астане, Алматы и Атырау;
  • серия воркшопов "Остановись и подумай" – с участием 10 казахстанских экспертов, активистов и практиков – Консультативным советом проекта, состоящего из казахстанских экспертов и практиков.

Отметим, что в Казахстане молодежь составляет 27% от всего населения, это примерно 5,3 млн человек. Каждый год на рынок труда выходит примерно 200-250 тыс. молодых специалистов с высшим образованием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Валентинов
Читайте также
Сотое место в списке самых пьющих стран занимает Казахстан
08:48, 10 июля 2023
Сотое место в списке самых пьющих стран занимает Казахстан
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи
08:28, 15 мая 2025
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи
Какие ценности для Токаева стоят на первом месте
17:16, 31 мая 2024
Какие ценности для Токаева стоят на первом месте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: