Наука и технологии

Ученые разработали "тест на беременность" для останков древних людей

Скелет, природа, рука, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 06:59 Фото: pexels
Прогестерон, эстроген и тестостерон можно обнаружить в древних скелетах. Это позволяет идентифицировать людей, умерших во время беременности или вскоре после родов, сообщает Zakon.kz.

По данным Journal of Archaeological Science, беременность трудно обнаружить в древних человеческих останках, и ученые ранее считали, что состав твердых тканей настолько неорганический, что эти белки не сохраняются и не обнаруживаются.

Тем не менее, Барлоу решила протестировать несколько образцов из семи женских и трех мужских скелетов, датируемых I-XIX веками, с помощью иммуноферментного анализа. Тесты показали, что эстроген, прогестерон и тестостерон можно было измерить в образцах костей, дентина, эмали, зубного камня и корней зубов.

"Мы обнаружили "гормональный архив" в скелетах и ​​зубах. Это первый случай. Никто никогда ранее не обнаруживал эти специфические гормоны в зубах или зубном камне. Кроме того, это первый случай успешного измерения уровня прогестерона в костной ткани человека", – заявила ведущий автор исследования, археолог Эми Барлоу.

Как выяснили авторы исследования, высокий уровень прогестерона в зубных структурах и зубном камне, наличие эстрогена в костях и отсутствие тестостерона в твердых тканях соответствовали беременности на момент смерти.

Барлоу заявила, что это открытие потенциально позволит исследователям определить возраст первой беременности женщины, случались ли у нее потери беременности и сколько времени проходило между родами, если у нее было несколько детей.

Ранее шимпанзе удивили ученых в новом исследовании.

Аксинья Титова
