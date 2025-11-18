Древние и новые чудеса света: их семь, а кто восьмой

Чудеса света – это выдающиеся памятники архитектуры: древние дошли до нас в виде легенд и руин, а современные можно наблюдать собственными глазами, сообщает Zakon.kz.

Так, есть семь античных и семь современных чудес света. Семерка в греческой культуре считалась особенной цифрой, она встречалась почти во всех античных мифах.

В античный список чудес света входят:

пирамида Хеопса, или Великая пирамида Гизы;

Висячие сады Семирамиды;

статуя Зевса Олимпийского;

храм Артемиды в Эфесе;

Галикарнасский мавзолей;

Колосс Родосский;

Александрийский маяк.

Сегодня можно увидеть только пирамиду Хеопса. Остальные античные чудеса света не сохранились.

Составители современного списка решили продолжить античную традицию и не менять число чудес.

В список современных чудес света входят:

Мачу-Пикчу;

Петра;

Великая Китайская стена;

статуя Христа-Искупителя;

Колизей;

Чичен-Ица;

Тадж-Махал.

Список новых чудес света появился 7 июля 2007 года после всемирного двухлетнего голосования, в котором каждый мог поучаствовать онлайн или через SMS.

Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу – цитадель племени инков, построенная на высоте 2430 м в горах региона Куско в Перу. Инки построили Мачу-Пикчу около 1450 года. Позже поместье опустело. Некоторые предполагают, что это произошло во время испанского завоевания, некоторые называют причиной нехватку воды. Долгое время о существовании места было неизвестно, его обнаружил в 1911 году американский археолог Хайрам Бингем.

Петра

Петра – город на юге Иордании, предположительно, основанный в 312 году до н.э. в качестве столицы арабских племен набатеев. Первоначальное название – Ракму. Иногда Петру называют Розовым городом из-за цвета камня ее построек. В начале II века поселение завоевали римляне. К 551 году большую часть города разрушили землетрясения. В 1812 году оставшиеся от города сооружения открыл швейцарский востоковед Иоганн Людвиг Буркхардт. С 1985 года Петра стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее считают одним из самых ценных культурных объектов человечества.

Великая Китайская стена

Великая Китайская стена простирается на 8500 км от Корейского полуострова до северо-западной провинции Ганьсу. Она предназначалась для защиты северных границ Древнего Китая от набегов кочевников в разные времена, контроля торговли и иммиграции. Самую древнюю часть стены возвели в 220-206 годах до н.э., в эпоху правления первого императора Китая – Цинь Шихуанди (245–210 годы до н.э.). Несколько других стен построили в VII веке до н.э. Большая часть сооружений относится к эпохе династии Мин (1368-1644).

Статуя Христа-Искупителя

Статуя Христа-Искупителя – самое новое из семи современных чудес света. Она воплощает образ христианства для верующих по всему миру. Постройка находится в бразильском Рио-де-Жанейро, на вершине горы Корковадо. Высота постамента статуи составляет 8 м, самого сооружения – 30 м, ширина рук Христа – 28 м. Изготовили монумент инженеры Эйтор да Силва Кошта и Альбер Како в 1922-1931 годах.

Колизей

Колизей – амфитеатр, находящийся в центре итальянского Рима. Его строили в 72-80 годах и достраивали в 81-96 годах, за это время сменилось три императора. На трибунах Колизея помещалось 80 тыс. зрителей. Они приходили посмотреть на гладиаторские бои, реконструкции и другие представления, включая морские сражения, проведение которых было возможно благодаря системе, расположенной под амфитеатром.

Чичен-Ица

Чичен-Ица – храм цивилизации майя, построенный в IX-XII веках на территории полуострова Юкатан в современной Мексике. Высота Чичен-Ицы составляет 24 м, ширина квадратного основания – 55,3 м. Общее количество ступеней лестниц – 365.

В этом храме поклонялись богу Кукулькане, предстающему в форме пернатого змея. Скульптурами этих мифических животных украшено сооружение. Во время весеннего и осеннего равноденствия игра теней создает иллюзию змея, ползущего вниз по пирамиде.

Тадж-Махал

Тадж-Махал расположен в индийском городе Агра на берегу реки Джамны. Это мавзолей для Мумтаз-Махал – жены императора Великих Моголов Шаха-Джахана. После его смерти сын правителя похоронил отца рядом с Джаханой – его гробница является единственным элементом, нарушающим симметрию постройки. Усыпальница входит в комплекс из мечети, гостевого дома и сада, окруженных зубчатой стеной.

Как отмечено в публикации издания РБК Life, до сих пор общепризнанного восьмого чуда света нет.

Этот термин используют как фразеологизм для обозначения выдающихся объектов, таких как "Терракотовая армия" в Китае или Ангкор-Ват в Камбодже.

