Мир

Древние и новые чудеса света: их семь, а кто восьмой

Великая Китайская стена, чудо света, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 12:08 Фото: pixabay
Чудеса света – это выдающиеся памятники архитектуры: древние дошли до нас в виде легенд и руин, а современные можно наблюдать собственными глазами, сообщает Zakon.kz.

Так, есть семь античных и семь современных чудес света. Семерка в греческой культуре считалась особенной цифрой, она встречалась почти во всех античных мифах.

В античный список чудес света входят:

  • пирамида Хеопса, или Великая пирамида Гизы;
  • Висячие сады Семирамиды;
  • статуя Зевса Олимпийского;
  • храм Артемиды в Эфесе;
  • Галикарнасский мавзолей;
  • Колосс Родосский;
  • Александрийский маяк.

Сегодня можно увидеть только пирамиду Хеопса. Остальные античные чудеса света не сохранились.

Фото: pixabay

Составители современного списка решили продолжить античную традицию и не менять число чудес.

В список современных чудес света входят:

  • Мачу-Пикчу;
  • Петра;
  • Великая Китайская стена;
  • статуя Христа-Искупителя;
  • Колизей;
  • Чичен-Ица;
  • Тадж-Махал.

Список новых чудес света появился 7 июля 2007 года после всемирного двухлетнего голосования, в котором каждый мог поучаствовать онлайн или через SMS.

Мачу-Пикчу

Мачу-Пикчу – цитадель племени инков, построенная на высоте 2430 м в горах региона Куско в Перу. Инки построили Мачу-Пикчу около 1450 года. Позже поместье опустело. Некоторые предполагают, что это произошло во время испанского завоевания, некоторые называют причиной нехватку воды. Долгое время о существовании места было неизвестно, его обнаружил в 1911 году американский археолог Хайрам Бингем.

Фото: pixabay

Петра

Петра – город на юге Иордании, предположительно, основанный в 312 году до н.э. в качестве столицы арабских племен набатеев. Первоначальное название – Ракму. Иногда Петру называют Розовым городом из-за цвета камня ее построек. В начале II века поселение завоевали римляне. К 551 году большую часть города разрушили землетрясения. В 1812 году оставшиеся от города сооружения открыл швейцарский востоковед Иоганн Людвиг Буркхардт. С 1985 года Петра стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее считают одним из самых ценных культурных объектов человечества.

Фото: pixabay

Великая Китайская стена

Великая Китайская стена простирается на 8500 км от Корейского полуострова до северо-западной провинции Ганьсу. Она предназначалась для защиты северных границ Древнего Китая от набегов кочевников в разные времена, контроля торговли и иммиграции. Самую древнюю часть стены возвели в 220-206 годах до н.э., в эпоху правления первого императора Китая – Цинь Шихуанди (245–210 годы до н.э.). Несколько других стен построили в VII веке до н.э. Большая часть сооружений относится к эпохе династии Мин (1368-1644).

Фото: pixabay

Статуя Христа-Искупителя

Статуя Христа-Искупителя – самое новое из семи современных чудес света. Она воплощает образ христианства для верующих по всему миру. Постройка находится в бразильском Рио-де-Жанейро, на вершине горы Корковадо. Высота постамента статуи составляет 8 м, самого сооружения – 30 м, ширина рук Христа – 28 м. Изготовили монумент инженеры Эйтор да Силва Кошта и Альбер Како в 1922-1931 годах.

Фото: pixabay

Колизей

Колизей – амфитеатр, находящийся в центре итальянского Рима. Его строили в 72-80 годах и достраивали в 81-96 годах, за это время сменилось три императора. На трибунах Колизея помещалось 80 тыс. зрителей. Они приходили посмотреть на гладиаторские бои, реконструкции и другие представления, включая морские сражения, проведение которых было возможно благодаря системе, расположенной под амфитеатром.

Фото: pixabay

Чичен-Ица

Чичен-Ица – храм цивилизации майя, построенный в IX-XII веках на территории полуострова Юкатан в современной Мексике. Высота Чичен-Ицы составляет 24 м, ширина квадратного основания – 55,3 м. Общее количество ступеней лестниц – 365.

В этом храме поклонялись богу Кукулькане, предстающему в форме пернатого змея. Скульптурами этих мифических животных украшено сооружение. Во время весеннего и осеннего равноденствия игра теней создает иллюзию змея, ползущего вниз по пирамиде. Ученые раскрыли ужасную тайну об обрядах майя. ДНК-тест удивил. Эксперты проанализировали геномы 64 детей.

Фото: pixabay

Тадж-Махал

Тадж-Махал расположен в индийском городе Агра на берегу реки Джамны. Это мавзолей для Мумтаз-Махал – жены императора Великих Моголов Шаха-Джахана. После его смерти сын правителя похоронил отца рядом с Джаханой – его гробница является единственным элементом, нарушающим симметрию постройки. Усыпальница входит в комплекс из мечети, гостевого дома и сада, окруженных зубчатой стеной.

Фото: pixabay

Как отмечено в публикации издания РБК Life, до сих пор общепризнанного восьмого чуда света нет.

Этот термин используют как фразеологизм для обозначения выдающихся объектов, таких как "Терракотовая армия" в Китае или Ангкор-Ват в Камбодже.

Ранее мы рассказывали, что эксперты собрали 10 примеров птиц, которые не умеют летать – и при этом прекрасно выживают даже в самых суровых условиях.

