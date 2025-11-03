Выяснилось, как бы выглядела Антарктида, если бы весь лед исчез

Лед покрывает около 98% Антарктиды, скрывая почти всю ее сушу под ледяным панцирем. Но благодаря современным технологиям визуализации ученые теперь могут увидеть, как на самом деле выглядит континент без льда, сообщает Zakon.kz.

Издание Iflscience пишет, что карта Bedmap2 была создана в 2013 году с использованием обширного массива данных. На карте видно землю под антарктическим ледяным щитом – это пересеченная местность, покрытая горными хребтами, ущельями и неровным рельефом.

<br>

Примечательно, что часть ложа, обнаруженного под ледником Берда на Земле Виктории, находится на глубине 2870 м ниже уровня моря, что делает ее самой низкой точкой на любой из континентальных плит Земли.

"На карте Bedmap с невероятной детализацией показана коренная порода под ледяным щитом Антарктиды. Раньше у нас был общий обзор рельефа региона, но эта новая карта с гораздо более высоким разрешением показывает сам ландшафт: сложный ландшафт гор, холмов и холмистых равнин, изрезанных долинами, впадинами и глубокими ущельями", – прокомментировал Питер Фретвелл из Британской антарктической службы.

Издание отметило, что одним из важных инструментов, использованных для сбора этих данных, был проникающий сквозь лед радар, известный как многоканальный когерентный радиолокационный глубинный зонд, который способен определять толщину льда и подледный рельеф.

Понимание формы этого подледникового мира важно, поскольку оно влияет на распределение льда и на то, как он будет таять в условиях глобального потепления.

Данные Bedmap2 показывают, что в Антарктиде находится 27 млн куб км льда, таяние которого приведет к повышению уровня моря примерно на 58 м.

Хотя, согласно текущим климатическим прогнозам, таяние всего Антарктического ледяного щита не предвидится, совершенно очевидно, что он медленно тает с пугающей скоростью. Согласно последним оценкам, уровень Мирового океана в настоящее время поднимается на 4 мм в год в результате таяния ледяных щитов Антарктиды и Гренландии.

