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Наука и технологии

В Великобританию привезли самый старый лед Антарктиды

Антарктида, льды, вода, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 08:40 Фото: pixabay
Древнейший лед Антарктиды прибыл в Великобританию для анализа, который, как надеются ученые, позволит больше узнать об изменениях климата на Земле, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, лед извлекли с глубины до 2800 метров в районе Литл-Доум-С в Восточной Антарктиде в рамках международных усилий по "раскрытию самых потаенных тайн антарктического льда".

Конечная цель исследования – реконструировать историю климата Земли на период до 1,5 миллиона лет, что значительно расширит существующий исторический материал, полученный по ледяным кернам, возраст которого составляет 800 тыс. лет.

Доктор Лиз Томас, руководитель группы по изучению ледяных кернов Британской антарктической службы, заявила, что исследование предоставит ценную информацию для прогнозирования будущих изменений климата.

В течение следующих нескольких лет образцы будут анализировать в различных лабораториях по всей Европе, чтобы лучше понять эволюцию климата Земли и концентрацию парниковых газов.

Интересно, что лед был добыт в рамках проекта Beyond EPICA – Oldest Ice, финансируемого Европейской комиссией и объединяющего исследователей из 10 европейских стран и 12 организаций.

Ранее в США геологи неожиданно обнаружили таинственный голубой бассейн.

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Аксинья Титова
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