Гидролог раскрыла, почему вода не уходит из озер в землю

Многих интересует вопрос, почему вода в озерах не впитывается в землю. Оказалось, что такой вопрос имеет научное объяснение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, часть воды из озер все-таки просачивается в землю. Часто люди этого не замечают, ведь потерянная вода быстро пополняется, к примеру, дождем.

"Представьте, что кто-то держит в руках хороший кусок сланца, а вы подходите и выливаете на него немного воды. Эта вода не выйдет с другой стороны камня – она просто стечет с него. То же касается озер с каменистым дном: если дно озера каменистое, с очень небольшими промежутками между камнями, вода не сможет просочиться сквозь него", – объясняют в публикации.

Даже в случаях, когда есть промежутки, в озерах накапливается много осадка, а именно песка, ила и глины, что помогает заполнить эти промежутки.

"В течение очень долгого времени дно самого пруда эволюционирует и меняется. Материалы оседают, а мелкие частицы, или осадки, заполняют большие поры", – подчеркнула гидролог Вашингтонского государственного университета Джоан Ву.

В то же время вода может уходить и другими способами, а именно путем испарения.

"В конце концов, вода будет испаряться как с верхней, так и с нижней части пруда", - добавила Ву.

Однако благодаря такому полезному биогеохимическому явлению, как круговорот воды, любая вода, теряемая из-за испарения, в теории должна пополняться за счет осадков.

