В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 26 апреля 2024 года, объяснили, почему уровень воды резко поднялся в озере Балхаш, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 25 апреля, официальный представитель министерства Молдир Абдуалиева рассказала, что с начала года уровень воды в озере Балхаш увеличился на 15 см: средний уровень воды на 1 января составлял 159 см, а к 1 апреля этот показатель достиг 174 см.

Оказалось, резкое увеличение уровня воды в Балхаше произошло из-за того, что в озеро направили паводковую воду.

"В этом году по трансграничной реке Или поступил большой объем воды. Благодаря этому, появилась возможность направить около 2,3 кубических км воды из Капшагайского водохранилища в озеро Балхаш". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Большой объем воды в реке Или, как пояснили в ведомстве, образовался из-за паводков в Казахстане и Китае.

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В министерстве отметили, что для определения уровня воды в озере Балхаш ведется наблюдение на четырех гидропостах:

самый высокий уровень воды зафиксирован на гидропосте Сарышаган – 210 см;

самый низкий уровень воды установлен на Каракумском гидропосте – 140 см;

уровень воды на Балхашском гидропосте – 177 см;

на гидропосте Мынарал – 167 см.

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