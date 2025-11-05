Касатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

На днях морские биологи впервые засняли на видео атаку молодых белых акул стаей касаток, сообщает Zakon.kz.

Команда морских биологов под руководством независимого исследователя Эрика Игеры представила миру уникальные видеокадры, которые доказывают, что такая охота носит систематический характер. В ролике, на его странице в Facebook, касатки в Тихом океане переворачивают акул брюхом вверх. Это приводит к временному параличу.

Парализованная жертва больше не представляла угрозы. Тогда касатки приступили к главному – извлечению печени. Этот орган у акул невероятно велик и насыщен питательными веществами, жирами и маслами, что делает его исключительно ценным источником энергии.

Исследователи наблюдали, как касатки поделили добычу между собой. Спустя несколько минут та же группа повторила атаку на другую молодую особь.

По данным журнала Frontiers in Marine Science, биологи столкнулись с примером уникальной пищевой стратегии, которую, вероятно, не практикует ни одна другая группа касаток в мире.

"Однако для окончательных выводов нужны дополнительные исследования", – говорится в публикации.

На днях депутат из Южной Кореи прославился тем, что срисовывал с монитора гориллу прямо на заседании парламента.