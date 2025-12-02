#АЭС в Казахстане
Советы

Холодная Луна 6 декабря: астролог предупредила о рисках и дала советы

луна, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 09:25 Фото: pixabay
В ночь на 6 декабря 2025 года ожидается Холодная или также известная как полная Луна декабря, сообщает Zakon.kz.

Она будет одной из самых больших полных Лун в году. Как полнолуние повлияет на жизнь людей, рассказала астролог Майя Королёва.

По словам астролога, Холодная Луна влияет на эмоциональное состояние, сон и поведение.

"Многие люди отмечают, что полная Луна может влиять на их настроение и эмоции. Кто-то может чувствовать себя более возбужденным, тревожным или, наоборот, более творческим и вдохновленным. У некоторых людей полная Луна может вызывать проблемы со сном. Возможно, будет сложнее заснуть или сон будет более прерывистым", – пояснила Королёва интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Некоторые исследования показывают, что с полной Луной может быть связано увеличение числа дорожно-транспортных происшествий или обращений в больницы, добавила она.

"Для тех, кто практикует медитацию или другие духовные практики, полная Луна считается мощным временем для ритуалов очищения и избавления от старого. Однако влияние полной Луны на людей индивидуально. Кто-то может быть более чувствителен к ее воздействию, а кто-то совсем не замечает разницы", – отметила Королёва.

В это время стоит прислушаться к своим ощущениям, продолжила астролог, и обратить внимание на самочувствие перед Холодной Луной.

"Позаботьтесь о своем сне. Создайте спокойную обстановку в спальне, избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Займитесь расслабляющими практиками – медитация, йога или просто прогулка на свежем воздухе могут помочь справиться с возможным стрессом", – заключила астролог.

Чтобы лучше увидеть Холодную Луну в ночь с 5 на 6 декабря, рекомендуется выбрать место с минимальной городской засветкой, например, парк, поле или берег водоема.

О том, какие космические события ждать от декабря-2025, Zakon.kz писал здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
