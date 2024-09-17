Мощная магнитная буря бушует на Земле
Фото: wikimedia
В ночь на 17 сентября 2024 года к Земле пришло ядро выброса плазмы и сопровождающего ее магнитного поля из солнечной короны, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, скачок параметров окружающего космического газа зарегистрировали примерно в 04:30 по времени Астаны, а около 7:30 произошли наиболее сильные изменения.
"Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3,66 (почти 4 по 5-балльной шкале). В настоящее время событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты", – отметили эксперты лаборатории.
Уровень магнитной бури достигает почти максимального К-индекса 9.
Фото: xras.ru
Из-за мощной магнитной бури наблюдаются сильные полярные сияния в западном полушарии.
Отметим, что магнитная буря накрыла Землю 16 сентября: К-индекс достигал уровня 7.
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