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Мощная магнитная буря бушует на Земле

Мощная магнитная буря бушует на Земле, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:37 Фото: wikimedia
В ночь на 17 сентября 2024 года к Земле пришло ядро выброса плазмы и сопровождающего ее магнитного поля из солнечной короны, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, скачок параметров окружающего космического газа зарегистрировали примерно в 04:30 по времени Астаны, а около 7:30 произошли наиболее сильные изменения.

"Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3,66 (почти 4 по 5-балльной шкале). В настоящее время событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно. Все же основные массы плазмы уже прошли мимо планеты", – отметили эксперты лаборатории.

Уровень магнитной бури достигает почти максимального К-индекса 9.

На Земле бушует мощная магнитная буря, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 09:37

Фото: xras.ru

Из-за мощной магнитной бури наблюдаются сильные полярные сияния в западном полушарии.

Отметим, что магнитная буря накрыла Землю 16 сентября: К-индекс достигал уровня 7.

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