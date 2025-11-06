Ученые предсказали Земле повтор апокалипсиса 41 000-летней давности

41 тысяча лет назад Земля была близка к апокалиптическому сценарию, когда магнитное поле планеты почти полностью разрушилось. Излучение вызвало генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Unión Rayo, этот эпизод известен как "Экскурсия Лашампа", и в результате планета фактически лишилась естественной защиты от космической радиации. Это не была полная смена полюсов (когда север и юг меняются местами), но это был временный коллапс магнитного поля.

На несколько тысяч лет сила земного магнетизма упала до менее чем 10% от нормального уровня, оставив нашу планету полностью открытой для космического воздействия.

Полярные сияния, которые обычно возникают только вблизи полюсов, достигли умеренных регионов, где это явление никогда ранее не наблюдалось. Лучи достигли Средиземного моря – это излучение вызвало генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов.

Согласно журналу Science Advances, многие общины наших предков укрывались в пещерах, другие усовершенствовали свою одежду, чтобы лучше защищаться от солнца, но самое поразительное – это то, что они, возможно, использовали красную охру в качестве естественного солнцезащитного крема.

Они не только пережили этот кризис, но и эволюционировали в культурном плане: пещерное искусство, ритуалы и первые формы символического мышления процветали посреди хаоса.

Важно, что за последние два столетия магнитное поле значительно ослабло, и ученые обеспокоены тем, что это может стать началом нового подобного процесса или даже полной смены полюсов.

"По мере того, как магнитное поле Земли снова ослабеет, история может повториться. Следующее крупное геомагнитное возмущение – вопрос не "если", а "когда". И возможно, когда небо снова озарится, мы вспомним, что уже были там раньше", – считают эксперты.

