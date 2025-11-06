#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
524.94
602.79
6.45
Наука и технологии

Ученые предсказали Земле повтор апокалипсиса 41 000-летней давности

Город, обзор , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 07:40 Фото: pixabay
41 тысяча лет назад Земля была близка к апокалиптическому сценарию, когда магнитное поле планеты почти полностью разрушилось. Излучение вызвало генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Unión Rayo, этот эпизод известен как "Экскурсия Лашампа", и в результате планета фактически лишилась естественной защиты от космической радиации. Это не была полная смена полюсов (когда север и юг меняются местами), но это был временный коллапс магнитного поля.

На несколько тысяч лет сила земного магнетизма упала до менее чем 10% от нормального уровня, оставив нашу планету полностью открытой для космического воздействия.

Полярные сияния, которые обычно возникают только вблизи полюсов, достигли умеренных регионов, где это явление никогда ранее не наблюдалось. Лучи достигли Средиземного моря – это излучение вызвало генетические мутации, проблемы с кожей и повышенную смертность среди многих видов.

Согласно журналу Science Advances, многие общины наших предков укрывались в пещерах, другие усовершенствовали свою одежду, чтобы лучше защищаться от солнца, но самое поразительное – это то, что они, возможно, использовали красную охру в качестве естественного солнцезащитного крема.

Они не только пережили этот кризис, но и эволюционировали в культурном плане: пещерное искусство, ритуалы и первые формы символического мышления процветали посреди хаоса.

Важно, что за последние два столетия магнитное поле значительно ослабло, и ученые обеспокоены тем, что это может стать началом нового подобного процесса или даже полной смены полюсов.

"По мере того, как магнитное поле Земли снова ослабеет, история может повториться. Следующее крупное геомагнитное возмущение – вопрос не "если", а "когда". И возможно, когда небо снова озарится, мы вспомним, что уже были там раньше", – считают эксперты.

Ранее астрономы увидели, что может ждать Землю после гибели Солнца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Информацию о начале магнитной бури на Земле опровергли ученые
23:44, 27 февраля 2024
Информацию о начале магнитной бури на Земле опровергли ученые
Ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли
13:55, 03 января 2025
Ученые обнаружили разрыв в магнитосфере Земли
Ученые предсказали резкое снижение уровня кислорода на Земле
01:51, 20 февраля 2025
Ученые предсказали резкое снижение уровня кислорода на Земле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: