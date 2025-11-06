Рентген Земли показал нечто загадочное под пирамидой Сфинкса

Археологи обнаружили в долине Гиза (Египет) нечто, чего ранее никто не видел, – загадочную подземную аномалию, возможно, древнюю гробницу, сообщает Zakon.kz.

Это удалось сделать с помощью георадара – электроразведки по методу удельного сопротивления (ERT) и магнитных измерений. Эти инструменты показывают структуру подземных пород и выявляют отклонения, за которыми часто скрываются древние постройки. Георадар способен создавать трехмерные карты подземных пространств. Современные археологи нередко сравнивают метод с "рентгеном Земли". Они позволяют защитить памятники от разрушений и планировать раскопки точечно, сводя к минимуму риск повреждения артефактов.

Гизу исследовали вдоль и поперек, но земля там продолжает хранить тайны. Недавние исследователи прошлись по западному кладбищу – территории, где хоронили знать и родственников фараонов. Там расположены мастабы – древнеегипетские гробницы с плоскими крышами и подземными камерами, соединенными шахтами. Многие из них за тысячелетия скрылись под песком, но геофизические методы позволяют "увидеть" их, не копая ни метра.

Команда из Международного университета Хигаси Ниппон и Университета Тохоку (Япония) совместно с учеными Египетского национального института астрономии и геофизики (NRIAG) провела серию измерений в зоне, где не было видимых строений. Там приборы и зафиксировали нечто необычное, пишет Pravda.ru.

Данные показали две подземные структуры. Первая, неглубокая, имеет L-образную форму и залегает примерно на двух метрах. Вторая – значительно больше: около 10 на 10 метров и глубиной до десяти метров. Ученые предполагают, что верхняя часть может быть входом в более глубокую камеру.

"Мы видим четкие очертания искусственной структуры, не характерной для природных образований", – отметил представитель NRIAG доктор Брис Луве.

Точное назначение этих объектов еще предстоит выяснить, но предварительные данные указывают на архитектурный замысел, типичный для древнеегипетских погребальных комплексов. Исследователи предполагают, что это может быть забытая гробница одного из высокопоставленных членов царской семьи.

Если гипотеза о гробнице подтвердится, это может стать крупнейшей находкой последних десятилетий. Археологи уже выдвигают предположения: возможно, это усыпальница жреца, архитектора или даже одного из забытых членов царской династии. Ведь западное кладбище Гизы известно как место захоронения приближенных к фараону людей.

Некоторые специалисты предполагают, что комплекс пирамид был частью куда более обширной сети подземных сооружений. В пользу этой версии говорят и другие находки – скрытые камеры под Сфинксом и туннели, ведущие от пирамиды Хеопса.

Раскопки на месте находки планируют начать после утверждения плана египетскими властями. Археологи надеются начать работы в ближайшие сезоны.

Ранее египетский археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса благодаря современным технологиям.