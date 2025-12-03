#АЭС в Казахстане
Спорт

Игрока "Кайрата" признали лучшим футболистом Беларуси

Полузащитник &quot;Кайрата&quot; и сборной Беларуси Валерий Громыко , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 06:59 Фото: Instagram/gromyko_valera
Полузащитник "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко стал лучшим футболистом страны по итогам 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Это выяснилось на церемонии "Звездный мяч" в Беларуси.

Валерий не смог присутствовать на церемонии из-за подготовки к матчу Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом". Вместо него награду получили родители.

В этом сезоне 28-летний полузащитник отыграл сорок матчей за "Кайрат" во всех турнирах и забил шесть голов.

Ранее пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" опубликовала информацию о церемонии прощания с Кириллом Сергеевичем Кекером.

Аксинья Титова
