Игрока "Кайрата" признали лучшим футболистом Беларуси

Полузащитник "Кайрата" и сборной Беларуси Валерий Громыко стал лучшим футболистом страны по итогам 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Это выяснилось на церемонии "Звездный мяч" в Беларуси.

Валерий не смог присутствовать на церемонии из-за подготовки к матчу Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом". Вместо него награду получили родители.

В этом сезоне 28-летний полузащитник отыграл сорок матчей за "Кайрат" во всех турнирах и забил шесть голов.

Ранее пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" опубликовала информацию о церемонии прощания с Кириллом Сергеевичем Кекером.