#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
526.79
606.34
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
526.79
606.34
6.51
Наука и технологии

Президенту представили первый казахстанский "единорог" и стартапы из Кремниевой долины

Касым-Жомарт Токаев, Вашингтон, стартапы, технологии , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 21:03 Фото: akorda.kz
В рамках своего визита в Вашингтон президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 ноября встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки, сообщает Zakon.kz.

Президенту были представлены первый казахстанский "единорог" Higgsfield AI – платформа для генерации видео кинематографического качества на основе ИИ, Deep Infra – cервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения, Valinor – стартап в области биотехнологий, ARC Drones – разработчик автономных беспилотников, а также другие перспективные проекты.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности технологического хаба Silkroad Innovations, осуществляющего поддержку стартапов и талантливой молодежи из стран Центральной Азии в Кремниевой долине.

Во встрече приняли участие представители более 20 стартапов, общая стоимость которых оценивается в 1,4 млрд долларов, что подтверждает инновационный потенциал национальной IT-экосистемы.

Глава государства высоко оценил достижения отечественных компаний в сфере высоких технологий и подчеркнул важность реализации стратегической задачи по превращению Казахстана полностью в цифровую страну в течение трех лет.

"Как президент страны, я поддерживаю вас. Ваша работа важна для будущего нашей страны. Цифровизация, развитие HighTech-индустрии имеют стратегическое значение. Об этом я говорил в своем Послании народу Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне в присутствии президента Касым-Жомарта Токаева подписан меморандум между Казахстаном и США, направленный на развитие сотрудничества в сфере критически важных минералов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Глава Минэнерго обсудил с Минфином США санкционные риски для Казахстана
21:37, Сегодня
Глава Минэнерго обсудил с Минфином США санкционные риски для Казахстана
Глава государства пригласил посетить Казахстан с визитом президента Руанды
18:33, 12 ноября 2024
Глава государства пригласил посетить Казахстан с визитом президента Руанды
Президент Казахстана прибыл с госвизитом во Францию
21:31, 04 ноября 2024
Президент Казахстана прибыл с госвизитом во Францию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: