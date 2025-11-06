Президенту представили первый казахстанский "единорог" и стартапы из Кремниевой долины

В рамках своего визита в Вашингтон президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 ноября встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки, сообщает Zakon.kz.

Президенту были представлены первый казахстанский "единорог" Higgsfield AI – платформа для генерации видео кинематографического качества на основе ИИ, Deep Infra – cервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения, Valinor – стартап в области биотехнологий, ARC Drones – разработчик автономных беспилотников, а также другие перспективные проекты.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности технологического хаба Silkroad Innovations, осуществляющего поддержку стартапов и талантливой молодежи из стран Центральной Азии в Кремниевой долине.

Во встрече приняли участие представители более 20 стартапов, общая стоимость которых оценивается в 1,4 млрд долларов, что подтверждает инновационный потенциал национальной IT-экосистемы.

Глава государства высоко оценил достижения отечественных компаний в сфере высоких технологий и подчеркнул важность реализации стратегической задачи по превращению Казахстана полностью в цифровую страну в течение трех лет.

"Как президент страны, я поддерживаю вас. Ваша работа важна для будущего нашей страны. Цифровизация, развитие HighTech-индустрии имеют стратегическое значение. Об этом я говорил в своем Послании народу Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

