Мощные магнитные бури обрушатся на Землю: когда наступит пик активности

Ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали о космической погоде на сегодня и опубликовали прогноз магнитных бурь на 11-12 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, за прошедшие сутки геомагнитная обстановка – спокойная с небольшими возмущениями. Вспышечная активность – сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли; за сутки произошло около 15 вспышек, включая событие высшего балла X1.2.

Фото: Telegram/lpixras

Фото: Telegram/lpixras

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка – в конце дня по московскому времени (12 ноября по времени Астаны. – Прим. ред.) ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом на пик G3-G4 завтра... Вспышечная активность – сохраняются риски повторных сильных вспышек, включая события высшего балла", – отметили ученые.

По их данным, результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле сегодня, на стыке 11-12 ноября, сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября.

Фото: Telegram/lpixras

"Текущие прогнозы близки к ситуации в середине прошлой недели, когда 7 ноября ожидалось самое сильное геомагнитное событие года, однако тогда плазменные облака зацепили планету лишь краем, вызвав 3-дневные бури уровня G2-G3, оказавшиеся слабее прогноза. В текущей ситуации ожидается более жесткое, близкое к фронтальному событие, хотя центральные, наиболее плотные части плазменных выбросов, как ожидается, будут на 10-15 градусов смещены от направления на Землю, что частично смягчит воздействие на магнитосферу". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Как считают ученые, так как выброс от второй, произошедшей накануне вспышки является гораздо более скоростным, сохраняется неопределенность, успеет или нет он догнать по дороге к Земле выброшенное на сутки ранее облако плазмы.

"Если да, то к планете в ночь на 12 ноября (около 02:00 по времени Астаны. – Прим. ред.) придет единое облако с особенно высокой плотностью и сильно увеличенным магнитным полем. Модельные расчеты показывают, что между двумя ударами все же будет наблюдаться интервал в несколько часов. Воздействие от первого события может начаться уже сегодня в 18:20 по московскому времени (в 20:20 по времени Астаны. – Прим. ред.), вызвав бури уровня G1-G2 и интенсивные полярные сияния в восточном полушарии Земли, а второе, наиболее сильное облако ударит по планете ночью или рано утром 12 числа, сформировав пик магнитных бурь в диапазоне G3-G4". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Ученые напомнили, что в текущем году бури уровня G4 наблюдались пока 2 раза:

1 января, когда, по понятным причинам, прошли почти незамеченными,

1 июня на фоне фронтального удара по Земле выброшенного с Солнца крупного протуберанца.

"Бури высшего 5-го уровня последний раз происходили в мае 2024 года (на тот момент впервые за 20 лет). В приложении к текущему событию возможность его выхода на высший уровень G5, впрочем, совершенно не рассматривается и может возникнуть лишь в исключительном случае, если первый же фактический удар, ожидающийся сегодня вечером, сразу покажет сильное превышение над прогнозом". Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

