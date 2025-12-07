Фронтальный удар по Земле: магнитные бури накроют планету в ближайшие дни

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала информацию о том, что с 9 по 10 декабря ожидаются сильные магнитные бури, сообщает Zakon.kz.

В Telegram эксперты написали, что выброс плазмы произошел еще прошлой ночью.





"Магнитные бури уровня G2-–G3 (от средних до сильных) ожидаются во вторник и среду, 9 и 10 декабря, в результате прихода к Земле выброса плазмы после вспышки класса M8.1, произошедшей минувшей ночью", – написали ученые.

В ИКИ РАН добавили, что вспышка имела умеренную силу, однако центр взрыва располагался на линии Солнце – Земля. В связи с этим, по словам ученых, ожидается практически фронтальный удар по планете, из-за чего интенсивность магнитных бурь будет иметь максимальную интенсивность. При этом факторы, способные снизить воздействие, отсутствуют, подчеркнули в лаборатории.

Ранее ученые рассказали о сформировавшейся на Солнце группе пятен, которая стала второй по размеру за последние 10 лет. Чем это грозит Земле, пока неизвестно.

Между тем после произошедшей на Солнце сильнейшей вспышки класса X5 в ноябре новые датчики космической радиации зафиксировали самый мощный радиационный всплеск в авиационных высотах за почти 20 лет.