Самая мощная вспышка за год на Солнце: гигантское облако плазмы движется в сторону Земли

На Солнце произошла вспышка класса X5.16 – самая сильная с октября 2024 года. Максимум излучения зарегистрирован в 13:04 по московскому времени, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, по интенсивности излучения вспышка в 3-5 раз превышает все события текущего года, а по энергетике – примерно в 10-20 раз. Это первая вспышка подобного масштаба за несколько лет, произошедшая в зоне прямого воздействия на Землю.

По данным солнечных обсерваторий, взрыв отличался исключительной мощностью: активная область на диске Солнца была полностью залита излучением, что сделало невозможным наблюдение деталей. Взрыв вызвал цепную реакцию – вторичные вспышки в соседних областях, удаленных на сотни тысяч километров. По сути, вспышкой охвачен весь центральный комплекс активных областей светила.

Позднее было подтверждено, что вспышка сопровождалась выбросом корональной массы в межпланетное пространство. Плазменные структуры были выброшены сразу из трех активных областей – 4274, 4275 и 4277. Основным триггером стал взрыв в области 4274, откуда исходили все мощные события последних дней.

Ранее ученые Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН рассказали о космической погоде на сегодня и опубликовали прогноз магнитных бурь на 11-12 ноября 2025 года.

