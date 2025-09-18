#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.01
640.34
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
541.01
640.34
6.52
Советы

Опасность в косметичке: макияж может вызывать рак и бесплодие

нанесение макияжа, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 18:36 Фото: freepik
Врачи из Verywell Health предупредили, что макияж может повышать риск рака, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, в косметике нередко содержатся опасные вещества: мышьяк, свинец, кадмий, хром и ртуть, передает Infobae.

Порой в концентрациях выше нормы. Даже в малых дозах при постоянном использовании они могут проникать в кровь и вызывать серьезные последствия:

  • нарушения когнитивных и репродуктивных функций
  • проблемы с почками
  • повышенный риск онкологических заболеваний

Также медики напомнили о возможной аллергической реакции на косметику: покраснении, зуде, отеках и крапивнице, и посоветовали тестировать новые средства на небольшом участке кожи.

Ранее мы сообщали, что найдена новая тренировка, которая меняет мозг при Альцгеймере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Продали за 200 тыс., а выкупили за 7 млрд: передачу комплекса "Тулпар" обсуждают в Астане
18:34, Сегодня
Продали за 200 тыс., а выкупили за 7 млрд: передачу комплекса "Тулпар" обсуждают в Астане
Президент Казахстана предложил сделать бокс национальным видом спорта
18:23, Сегодня
Президент Казахстана предложил сделать бокс национальным видом спорта
Синоптики назвали область Казахстана, которую накроют заморозки до -2°C в пятницу
18:00, Сегодня
Синоптики назвали область Казахстана, которую накроют заморозки до -2°C в пятницу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: