Опасность в косметичке: макияж может вызывать рак и бесплодие

Врачи из Verywell Health предупредили, что макияж может повышать риск рака, сообщает Zakon.kz.

По словам специалистов, в косметике нередко содержатся опасные вещества: мышьяк, свинец, кадмий, хром и ртуть, передает Infobae.

Порой в концентрациях выше нормы. Даже в малых дозах при постоянном использовании они могут проникать в кровь и вызывать серьезные последствия:

нарушения когнитивных и репродуктивных функций

проблемы с почками

повышенный риск онкологических заболеваний

Также медики напомнили о возможной аллергической реакции на косметику: покраснении, зуде, отеках и крапивнице, и посоветовали тестировать новые средства на небольшом участке кожи.

