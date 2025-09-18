Опасность в косметичке: макияж может вызывать рак и бесплодие
Врачи из Verywell Health предупредили, что макияж может повышать риск рака, сообщает Zakon.kz.
По словам специалистов, в косметике нередко содержатся опасные вещества: мышьяк, свинец, кадмий, хром и ртуть, передает Infobae.
Порой в концентрациях выше нормы. Даже в малых дозах при постоянном использовании они могут проникать в кровь и вызывать серьезные последствия:
- нарушения когнитивных и репродуктивных функций
- проблемы с почками
- повышенный риск онкологических заболеваний
Также медики напомнили о возможной аллергической реакции на косметику: покраснении, зуде, отеках и крапивнице, и посоветовали тестировать новые средства на небольшом участке кожи.
