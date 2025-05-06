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Советы

Как наладить отношения с ребенком-подростком

как наладить отношения с ребенком-подростком, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 21:16 Фото: pixabay
Психолог Лидия Антонович объяснила, как родителям наладить отношения с ребенком-подростком, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" она отметила, что сохранить доверие с подростком – сложная задача, требующая терпения и понимания с обеих сторон. Отмечается, что специалист призвала слушать его активно и без осуждения, позволить ему высказаться, не критикуя и не перебивая, даже если имеется несогласие со сказанным. Важно показать, что родитель его слышит и понимает его точку зрения. Фокусироваться лучше на эмоциях, а не на фактах.

Антонович посоветовала не задавать открытые вопросы, побуждающие к развернутому ответу, а также избегать лекций и нравоучений.

"Подростки часто воспринимают лекции как знак неуважения и закрываются. Вместо этого постарайтесь обсудить ситуацию, предложив свои мысли и опыт, но не навязывая их", – сказала эксперт.

По ее словам, нужно признавать чувства подростка, понять, что они реальны и важны, уважать его личное пространство и конфиденциальность. Между тем важно установить четкие границы касательно безопасности.

Эксперт также посоветовала быть с подростком честными и последовательными, проводить время вместе.

Между тем Антонович добавила, что не стоит забывать и о собственных чувствах, потому важно находить время для себя, чтобы снять стресс и избежать выгорания.

Ранее редакция Zakon.kz писала, как растут дети цифровой эпохи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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