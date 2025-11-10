Самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета в США
Момент крушения борта попал на камеру видеонаблюдения.
UPDATE: Two people are dead after a small plane carrying relief supplies bound for Jamaica crashed into a lake behind a home in Coral Springs on Monday morning, authorities said. https://t.co/WvNjUJP5Yc pic.twitter.com/KX1Ci1EdZ3— WSVN 7 News (@wsvn) November 10, 2025
На кадрах видно, как самолет едва не врезался в жилой дом, протаранил деревья и забор, после чего рухнул в озеро, а обломки разбросало по земле.
❗️🇺🇸🛬🇯🇲 – A Beechcraft King Air twin-turboprop aircraft, tail number N30HD, crashed into a pond in Coral Springs' gated Windsor Bay neighborhood on Monday, November 10, 2025, shortly after takeoff from Fort Lauderdale Executive Airport.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 10, 2025
The plane had departed at approximately… pic.twitter.com/6es7gTwfEr
Воздушное судно, по данным СМИ, вмещает от семи до девяти пассажиров. В пожарной службе сообщили изданию Mirror, что борт рухнул через несколько минут после взлета. Погибших обнаружено не было, поисковая операция продолжается.
Самолет летел из округа Бровард, где проживает активная карибско-американская община. Она занималась сбором помощи для Ямайки, пострадавшей от разрушительного урагана "Мелисса" в конце октября.
A humanitarian flight bound for storm-hit Jamaica after Hurricane Melissa crashed into a residential pond in Coral Springs, Florida, Monday morning November 10, 2025 shortly after 10:15 a.m., just minutes after departing Fort Lauderdale Executive Airport. pic.twitter.com/DMEkEi2EBd— Weather Jamaica (@weatherjamaica) November 10, 2025
Ранее в США пассажир самолета пытался открыть дверь и развернул аварийные трапы в воздухе.