#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.58
605.36
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
523.58
605.36
6.45
Мир

Самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета в США

В США рухнул самолет с помощью для Ямайки, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 04:54 Фото: Х/ElLitoralSV
В городе Корал-Спрингс потерпел крушение легкомоторный самолет с помощью для Ямайки, сообщает Zakon.kz.

Момент крушения борта попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как самолет едва не врезался в жилой дом, протаранил деревья и забор, после чего рухнул в озеро, а обломки разбросало по земле.

Воздушное судно, по данным СМИ, вмещает от семи до девяти пассажиров. В пожарной службе сообщили изданию Mirror, что борт рухнул через несколько минут после взлета. Погибших обнаружено не было, поисковая операция продолжается.

Самолет летел из округа Бровард, где проживает активная карибско-американская община. Она занималась сбором помощи для Ямайки, пострадавшей от разрушительного урагана "Мелисса" в конце октября.

Ранее в США пассажир самолета пытался открыть дверь и развернул аварийные трапы в воздухе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Самолет рухнул на жилой дом в США и взорвался
05:33, 30 марта 2025
Самолет рухнул на жилой дом в США и взорвался
Легкомоторный самолет разбился близ Астаны: погибли два человека
13:58, 22 июня 2025
Легкомоторный самолет разбился близ Астаны: погибли два человека
Легкомоторный самолет разбился в Словакии
18:29, 27 июля 2025
Легкомоторный самолет разбился в Словакии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: