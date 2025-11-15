#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
522.19
606.42
6.47
Наука и технологии

Красота в обмен на деньги: как положение вещей меняется после свадьбы

Мужчины, женщины, исследования, ученые, психология, экономика , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 09:47 Фото: pixabay
Стереотипное представление о том, что состоятельные мужчины выбирают стройных красоток, а красотки, соответственно, состоятельных мужчин, оказалось верным с точки зрения науки. Но уже в браке ситуация немного меняется, сообщает Zakon.kz.

Так, обожаемый массовой культурой образ "жены-трофея" совсем не далек от реальности. По крайней мере, разница гендерных восприятий подтвердилась данными: мужчины уделяют больше внимания внешней привлекательности партнерши, а женщины – ресурсам. То есть поход в ЗАГС для двоих превращается в своего рода "сделку".

Когда кольца уже надеты, концепция "ты – мне, я – тебе" не утрачивает силы, но обрастает деталями, сказано в результатах исследования, опубликованного в Economics & Human Biology.

"Наше исследование показывает, что свадьба не фиксирует эту сделку раз и навсегда. Она продолжается в браке, и в процессе участвуют оба партнера. Если доля доходов жены увеличивается, ее муж худеет. Когда больше зарабатывает муж – стройнеет она. Обмен красоты на статус продолжается, но эволюционирует и становится взаимным", – цитирует "Наука" автора исследования Йоанну Сырда.

В работе проанализированы 20-летние данные о динамике доходов более 3700 американских работающих пар. Ученые сопоставили долю заработка жены в общем бюджете семьи с изменениями индекса массы тела (ИМТ) и физической активностью супругов в период с 1999 по 2019 год. Выяснилось, что при росте дохода одного из партнеров второй не только становился стройнее, но и начинал больше заниматься спортом.

"Люди реагируют на изменение доходов не только финансово, но и физически, интуитивно меняя себя для сохранения баланса и привлекательности в отношениях. Изначально односторонний гендерный обмен превращается во взаимный процесс регулирования, который отчасти поддерживается за счет сознательного изменения фитнес-привычек. Эти эффекты симметричны и статистически значимы – они работают для обоих полов. Существенные изменения в статусе одного из супругов могут дестабилизировать отношения, если пара не сумеет к ним адаптироваться. В этом смысле брак можно рассматривать как повторяющуюся игру, на каждом этапе которой партнеры решают: сохранить союз или расстаться".

Вопрос осознанности такой перестройки остался за рамками изучения.

Между тем психологи Университета Виргинии наблюдали за подростками, начиная с 1998 года, регулярно оценивая их отношения с друзьями и родителями, вычисляя, что же все-таки ускоряет биологическое старение. Ответ на этот вопрос – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Эксперт рассказала, почему люди тратят последние деньги на ненужные вещи
09:42, 01 февраля 2023
Эксперт рассказала, почему люди тратят последние деньги на ненужные вещи
Физики выяснили, что пространства и времени не существует
06:59, 27 сентября 2025
Физики выяснили, что пространства и времени не существует
Почему наука в Казахстане непопулярна, а молодые ученые не могут найти работу, рассказали эксперты
17:14, 16 февраля 2024
Почему наука в Казахстане непопулярна, а молодые ученые не могут найти работу, рассказали эксперты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: