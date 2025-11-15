Красота в обмен на деньги: как положение вещей меняется после свадьбы

Стереотипное представление о том, что состоятельные мужчины выбирают стройных красоток, а красотки, соответственно, состоятельных мужчин, оказалось верным с точки зрения науки. Но уже в браке ситуация немного меняется, сообщает Zakon.kz.

Так, обожаемый массовой культурой образ "жены-трофея" совсем не далек от реальности. По крайней мере, разница гендерных восприятий подтвердилась данными: мужчины уделяют больше внимания внешней привлекательности партнерши, а женщины – ресурсам. То есть поход в ЗАГС для двоих превращается в своего рода "сделку".

Когда кольца уже надеты, концепция "ты – мне, я – тебе" не утрачивает силы, но обрастает деталями, сказано в результатах исследования, опубликованного в Economics & Human Biology.

"Наше исследование показывает, что свадьба не фиксирует эту сделку раз и навсегда. Она продолжается в браке, и в процессе участвуют оба партнера. Если доля доходов жены увеличивается, ее муж худеет. Когда больше зарабатывает муж – стройнеет она. Обмен красоты на статус продолжается, но эволюционирует и становится взаимным", – цитирует "Наука" автора исследования Йоанну Сырда.

В работе проанализированы 20-летние данные о динамике доходов более 3700 американских работающих пар. Ученые сопоставили долю заработка жены в общем бюджете семьи с изменениями индекса массы тела (ИМТ) и физической активностью супругов в период с 1999 по 2019 год. Выяснилось, что при росте дохода одного из партнеров второй не только становился стройнее, но и начинал больше заниматься спортом.

"Люди реагируют на изменение доходов не только финансово, но и физически, интуитивно меняя себя для сохранения баланса и привлекательности в отношениях. Изначально односторонний гендерный обмен превращается во взаимный процесс регулирования, который отчасти поддерживается за счет сознательного изменения фитнес-привычек. Эти эффекты симметричны и статистически значимы – они работают для обоих полов. Существенные изменения в статусе одного из супругов могут дестабилизировать отношения, если пара не сумеет к ним адаптироваться. В этом смысле брак можно рассматривать как повторяющуюся игру, на каждом этапе которой партнеры решают: сохранить союз или расстаться".

Вопрос осознанности такой перестройки остался за рамками изучения.

Между тем психологи Университета Виргинии наблюдали за подростками, начиная с 1998 года, регулярно оценивая их отношения с друзьями и родителями, вычисляя, что же все-таки ускоряет биологическое старение. Ответ на этот вопрос – здесь.