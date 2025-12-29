Казахстанские дома отдыха в Кыргызстане станут отелями – Мажилис ратифицировал соглашение

Депутаты Мажилиса 29 декабря 2025 года ратифицировали соглашение с Кыргызстаном касательно объектов курортно-рекреационного хозяйства на Иссык-Куле, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра финансов Мади Такиева, на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики функционируют 4 санатория, признанные собственностью Республики Казахстан: санаторий "Казахстан", дом отдых "Самал", спортивно-оздоровительный лагерь "Университет" и спортивно-оздоровительный центр "Олимп".

"В 2022 году правительствами двух стран достигнута договоренность о пролонгации сроков исполнения казахстанских обязательств и возможность казахстанской стороны привлекать инвесторов. По результатам встречи договорились включить в проекты протоколов нормы о расторжении, установить обязательства по доведению объектов до уровня 4-звездочного отеля – санаторий "Казахстан"; до уровня 3-звездочного отеля – лагерь "Университет" и дом отдыха "Самал"; без привязки к звездности для спортсменов – спортивно-оздоровительный центр "Олимп", – сказал глава Минфина.

Также документом предполагается установить срок реализации обязательств в течение пяти лет со дня получения последнего из уведомлений сторон о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу протоколов.

Как отметила депутат Ирина Смирнова, само соглашение, договор и протоколы к ним являются двусторонними международными документами, регулирующими право собственности Казахстана на курортные объекты, расположенные на территории Иссык-Кульской области КР.

"Изменения, которые вносятся протоколами, позволят привлечь инвесторов для их реконструкции и исполнить казахстанские обязательства. Для населения реализация данных законопроектов даст прекрасную возможность отдыха и восстановления здоровья в модернизированных санаториях. А с точки зрения международной значимости эти изменения будут содействовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой", – сказала мажилисвумен.

